Suriyeli öğrencilerin okul heyecanı

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle aileleriyle Türkiye'ye gelen ve Kilis'te misafir edilen Suriyeli çocuklar, 2019-2020 eğitim-öğretim yılında okullarına kavuşmanın heyecanını yaşadı.

Kilis'teki Suriyeli öğrenciler, Türk yaşıtları gibi ders başı yaptı. Elbeyli Geçici Barınma Merkezi'nde öğrenim gören Suriyeli çocuklar, öğretmen ve arkadaşlarına kavuştu. Necip Fazıl Kısakürek İmam Hatip Ortaokulunda düzenlenen tören, İstiklal Marşı'nın okunmasıyla başladı.

Törende konuşan okul müdürü Emine Yıldırım, 2019-2020 eğitim-öğretim yılının tüm Suriyeli öğrencilere hayırlı olmasını temenni ederek, "Yeni eğitim-öğretim yılında öğrencilerin mutlu, huzurlu ve başarılı bir yıl geçirmelerini diliyorum. İyi ve etkin çalışmalar yaparak öğrencilerimizi daha iyi bir konuma getirmek istiyoruz. Sizlerin geleceği için elimizden gelenin en iyisini yapmaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Elbeyli Geçici Barınma Merkezi Müdür Vekili Turgut Murat Çakmak ise 2019-2020 eğitim-öğretim yılında Suriyeli öğrencilerin eğitimleri için tüm hazırlıkların tamamlandığını söyledi.

Okullarda Türkçe ve Arapça dersler verildiğini belirten Çakmak, "Elbeyli Geçici Barınma Merkezimizde yaklaşık 5 bin öğrencimiz eğitim görecek. Amacımız Suriyeli öğrencilerimizin eğitimlerini en iyi şekilde tamamlamalarını ve ülkelerine gittiklerinde yetişmiş birer birey olmalarını sağlamaktır." ifadelerini kullandı.

Öğrencilerden Emine Hafız, 6 yıldır yaşadığı Türkiye'de eğitimini sürdürmenin mutluluğunu yaşadığını dile getirdi. Ülkesinden uzakta olmasına rağmen okulda her türlü ihtiyaçlarının karşılandığını anlatan Hafız, hayırsever Türk halkına ve yetkililere teşekkür etti.

Bir başka öğrenci Aya Aziz de okula başladığı için sevinçli olduğunu ifade etti.