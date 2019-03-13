Suriyeli Öksüz 3 Kardeşe Yardım Eli

Babaları Suriye'deki savaşta, anneleri ise 15 gün önce kalp krizinden vefat eden 3 kardeşe, Gölcük'teki vatandaşlar ve kaymakamlık yardım elini uzattı.

Babaları Suriye'deki savaşta, anneleri ise 15 gün önce kalp krizinden vefat eden 3 kardeşe, Gölcük'teki vatandaşlar ve kaymakamlık yardım elini uzattı.



Suriye'deki savaşta eşini kaybeden Abla Elsayır (30), 3 çocuğuyla Kocaeli'nin Gölcük ilçesi Merkez Mahallesi Yıldırım Beyazıt Caddesi'nde kiraladığı eve yerleşti.



Bir lokantada çalışarak çocuklarının geçimini sağlayan anne Elsayır, 15 gün önce geçirdiği kalp krizi sonucu hayatını kaybetti.



Bunun üzerine 5 yaşındaki Yunus, 6 yaşındaki Sakin, 8 yaşındaki Salih Elsayır kardeşler, Gölcük'te ikamet eden anneanneleri Meryem Ulubeyid'in yanına sığındı.



Daha sonra çevredeki komşular ile Gölcük Belediyesi ve Gölcük Kaymakamlığı, çocuklara çeşitli yardımda bulunulması için çalışma başlattı.



Gölcük Kaymakam Mustafa Altıntaş, Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfına verdiği talimatla çocukların tüm ihtiyaçlarının karşılandığını belirterek, "Aynı zamanda çocukların daha iyi yaşaması için maaş bağlama işlemleri başladı. Aileye daha önce de yardım etmişiz. Çocuklar bundan sonra daha rahat yaşayacak." dedi.



Evini, kira almadan mağdur aileye tahsis eden Saime Keskin de "Zulümden kaçıp bizlere sığınan bu kardeşlerimize biz de ev sahibi olarak gerekli yardımları yapıyoruz. Evden kira almıyoruz. Gölcük halkı gerçekten çok duyarlı. Gıda yardımı yapıyorlar. Önceki gün okulda veliler arasında bin 150 lira yardım toplandı. Biz de komşular olarak elimizden gelen yardımlarımızı yapıyoruz." ifadesini kullandı.

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