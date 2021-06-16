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Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş - Son Dakika

Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş

16.06.2021 13:00
Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş, System.String[]

Kilis'te yaşayan Suriyeli ressam Husam Teljibini'nin, farklı boya türleriyle hazırladığı eserlerin yanı sıra tuzla yaptığı resimler de ilgi çekiyor.

Kilis'te yaşayan Suriyeli ressam Husam Teljibini'nin, farklı boya türleriyle hazırladığı eserlerin yanı sıra tuzla yaptığı resimler de ilgi çekiyor.

Suriye'nin Azez kentinden 8 yıl önce Kilis'e gelen 33 yaşındaki Husam Teljibini, yaptığı resimlerin satışından elde ettiği gelirle geçimini sağlıyor.

Kara kalem, yağlı, akrilik ve sulu boya çalışmalarıyla Türk ve Suriyeli ressamlarla İstanbul, Gaziantep ve Kilis'te 12 resim sergisi açan Teljibini, resme ilgi duyan çocuklara gönüllü olarak öğretmenlik de yapıyor.

Husam Teljibini, AA muhabirine, 15 yaşında resimle ilgilenmeye başladığını, Suriye'de Güzel Sanatlar Fakültesi İç Tasarım ve Dekorasyon Bölümünden mezun olduğunu anlattı.

Kilis'te 2 yıl önce arkadaşlarıyla yemek yemek için gittikleri lokantada masaya dökülen tuzun kendisine resim yapmak için farklı bir fikir verdiğini söyleyen Teljibini, şöyle konuştu:

"Elimde bir kağıt vardı. Dökülen tuzlardan bir şeyler yapmaya çalıştım. Sonra öğrencilerime bu fikri sununca çok sevindiler. Siyah fon kağıtlarını masanın üstüne koyduktan sonra yemek tuzunu serperek küçük bir kağıt parçasıyla bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Zemin siyah olduğu için tuz ile çok güzel bir resim ortaya çıkıyor ama maalesef bu eserler sabit olmuyor. Yaptığımız resimlerin sadece fotoğraflarını çekiyoruz. Ancak bu şekilde eserlerimizi sergileyebiliyoruz."

Tuzun fırça ya da kalem gibi olmadığına işaret eden Teljibini, "Tuz sabit durmuyor, sürekli hareket halinde oluyor. Sabit olmadığı için biraz zor oluyor. Tuz ile resim yaparken rüzgarlı bir ortamda olmamamız gerekiyor. Diğer resim çalışmalarında bir yanlış yaptığımızda silinmesi zor oluyor. Tuz da ise hata yaptığımızda düzeltilmesi daha kolay oluyor. Aynı kağıt üzerinde tuzdan bir çok eser çıkarabiliyoruz." dedi.

Husam Teljibini, tuzla resim konusunda çabalarıyla kendini geliştirdiğini, çalışmalarının duyulması üzerine kentte de konuya ilginin arttığını dile getirdi. Bu sanatı yaygınlaştırmak için çalışmalara devam ettiğini kaydeden Teljibini, "30 öğrencime bu sanatı öğrettim. Öğrencilerim çok güzel eserler ortaya çıkarmaya başladı. Kilis'te bu sanat yavaş yavaş ilerliyor." ifadesini kullandı.

Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş
Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş
Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş
Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş
Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş

Suriyeli, Suriye, Ressam, Kilis, Kültür Sanat, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Kültür Sanat Suriyeli ressamdan tuz tanelerine estetik dokunuş - Son Dakika


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