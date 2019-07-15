Son Dakika Haberleri: Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı
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Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı

1 saat önce

- Abdulsettar Al Sattuf'un 15 Temmuz'u anlattığı mozaikten detaylar Abdulsettar Al Sattuf ile röportaj Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı Hatay'da yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbecilere karşı gösterdiği...

- Abdulsettar Al Sattuf'un 15 Temmuz'u anlattığı mozaikten detaylar
Abdulsettar Al Sattuf ile röportaj Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı
Hatay'da yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, Türk milletinin 15 Temmuz'da darbecilere karşı gösterdiği kahramanlığı, mozaikle oluşturduğu tabloya yansıttı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesinde yaşayan Suriyeli sanat tarihçisi Abdulsettar Al Sattuf, 15 Temmuz 2016'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) darbe girişimine karşı Türk milletinin gösterdiği kahramanlığı, mozaik tabloyla anlattı.
Sattuf, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Türk halkının gösterdiği mücadeleyi anlatmak için mozaik tablo yapmaya karar verdi.
Beraberindeki 6 kişilik ekiple 7 ay emek veren Sattuf, 1 metre 75 santim boyunda, 1,5 metre enindeki mozaik tabloyu tamamladı.
Tabloyu iş yerine asan Sattuf, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye'nin kendilerine verdiği desteği hiçbir zaman unutamayacaklarını belirtti.
Hazırladığı tablonun 15 Temmuz'da yaşananları gözler önüne serdiğini dile getiren Sattuf, "Türkiye'yi seviyoruz ve her zaman vefa borcumuz olacak. Eseri de bu nedenle hayata geçirmek istedim. Tabloyu görenler de çok beğendi." dedi.
Suriyeli sanat tarihçisi 15 Temmuz'u mozaikle anlattı
Hatay, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 15.07.2019 11:02 Kaynak: AA
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