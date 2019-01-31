Son Dakika Haberleri: Suriyeli Sanatçıların Hikayeleri Başkentte Anlatıldı

Suriyeli Sanatçıların Hikayeleri Başkentte Anlatıldı

35 dakika önce

Fransız Kültür Merkezince, savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye gelen sanatçıların hayatını konu alan "Fikirler Gecesi" programı düzenlendi.

Suriyeli Sanatçıların Hikayeleri Başkentte Anlatıldı, System.String[]
Fransız Kültür Merkezince, savaş nedeniyle Suriye'den Türkiye'ye gelen sanatçıların hayatını konu alan "Fikirler Gecesi" programı düzenlendi.

Fransa'nın Ankara Büyükelçiliği himayelerinde başkentte "Günümüzle Yüz Yüze" başlığıyla gerçekleştirilen programda, Suriye'deki savaştan dolayı Türkiye'ye göç etmek zorunda kalan sanatçıların hikayeleri paylaşıldı.

"Sürgün, Suriye ve Sanat" başlıklı konferansla başlayan programın moderatörlüğünü Ankara Fransız Kültür Merkezi Müdürü Sebastien de Courtois yaptı. Konferansa, Suriyeli sanatçı Omar Berakdar'ın yanı sıra Öykü Doğan ile bazı Suriyeli sanatçılar katıldı.

Suriye'den Türkiye'ye göç eden sanatçılar, çalışmaları hakkında bilgi paylaştı, Türkiye'de kalmak istediklerini ifade etti. Sanatçılar, "Türkiye'de kendimizi evimizde gibi hissediyoruz." dedi.

Konferansta katılımcıların sorularını yanıtlayan sanatçılar, Türkiye'de yaşadıkları olaylardan da ilham aldıklarını ve bunları sanatlarına yansıttıklarını vurguladı.

Program, Suriyeli sanatçı Süleyman Yusuf'un " Şam'dan Uzak" adlı şiirinin Kashan Kalkour tarafından seslendirilmesiyle devam etti. Ardından, Lamia Yared, Hozan Osman, Fotini Kokkala ve Erdem Erol'dan oluşan grup dinleyicilere mini konser verdi.

Fikirler Gecesi, Suriyeli sanatçılar Omar Berakdar, Kashan Kalkour, Adnan Jetto, Hiba Ayzouq'un resimlerinin yer aldığı serginin açılışının ardından kokteylle sona erdi.

Programa, Fransa'nın Ankara Büyükelçisi Charles Fries de katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 31.01.2019 11:16 Kaynak: AA

Suriye, Türkiye, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Turizm Geliri Bir Önceki Yıla Göre 12,3 Artarak 29,5 Milyon Dolar Oldu ABD'nin Venezuela'nın Geçici Devlet Başkanı Olarak Tanıdığı Guaido'dan İç Savaş Açıklaması

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Iğdır'da Cumhur İttifakı'nın Adayının Destekleneceğini Açıkladı Bursa'da Genç Çifti Hastanelik Eden Saldırganlar, Tekrar Gözaltına Alındı
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.1.2019 23:51:33. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli Sanatçıların Hikayeleri Başkentte Anlatıldı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]