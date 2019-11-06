Suriyeli savaş mağduru çocuklar için İdlib'de yeni okul hizmete girdi

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalında, savaş mağduru 300 çocuğun eğitim göreceği Babiska Kampı Okulu, düzenlenen törenle hizmete girdi.

İç savaşın yer yer devam ettiği Suriye'nin İdlib kenti ve kırsalındaki Babiska Kampı içerisinde yer alan bir bina, İnsan Hak ve Hürriyetleri (İHH), İnsani Yardım Vakfı ile Fetih-Der tarafından bakım ve onarımdan geçirilerek okula dönüştürüldü. Kampta yaşayan 300 öğrencinin sağlıklı bir ortamda eğitim göreceği 9 derslikli Babiska Kampı Okulu'nun 1 yıllık yönetim masraflarını Endonezya merkezli Golden Future Foundation yardım kurumu karşılayacak.

Öğrencilerin katıldığı törende konuşan Golden Future Foundation Başkanı Adjeng Kristinawati, dünyanın dört bir yanında savaşların mağdur ettiği çocukların her birine sahip çıkılması gerektiğini söyledi. İdlib'te anlamlı bir projenin hayata geçirildiğini söyleyen Kristinawati, "İdlib'te eğitime açılan bu okul büyük anlam ifade ediyor. Babiska Kampı Okulu'ndaki öğrencilere destek olmak amacıyla okulun 1 yıllık idari giderlerini karşılıyoruz. Umarım buradan geleceğe umutla bakan bireyler yetişir" dedi.

EĞİTİMLİ BİREYLER YETİŞECEK

İHH Suriye Çalışmaları Eğitim Koordinatörü Sebahattin Aydın ise iç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'de bir neslin kaybolmaması ve eğitimli bireyler olarak yetişmesi için yoğun çaba sarf ettiklerini belirterek, "Bu kapsamda hayata geçirdiğimiz bir projemizin daha hizmete açılması bizleri mutlu etti" diye konuştu.

Eğitimin büyük önem taşıdığını ifade eden Fetih-Der Başkanı Yılmaz Bulat da iç savaş mağduru çocukların eğitim ve öğretim imkanından yoksun kaldığını, bu nedenle daha geniş kapsamlı eğitim projelerinin hayata geçirilmesi gerektiğini söyledi. Bulat, Babiska Kampı Okulu'nda Suriye'nin geleceğine katkı sağlayacak bireyler yetiştirilmesini ümit ettiklerini kaydetti.

9 derslikli 300 öğrencinin eğitim öğretim göreceği okulda, 12 öğretmen görev alacak.