Son Dakika Haberleri: Suriyeli Savaş Mağduru Yetimlere Yardım

Suriyeli Savaş Mağduru Yetimlere Yardım

38 dakika önce

SURİYE'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuğa İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtımı yapıldı.

Suriyeli Savaş Mağduru Yetimlere Yardım, System.String[]
SURİYE'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuğa İnsan Hak ve Hürriyetleri(İHH), İnsani Yardım Vakfı tarafından mont ve çizme dağıtımı yapıldı.

Yapılan dağıtımlardan Suriye'nin İdlib kenti kırsalı ile Afrin ilçe merkezi ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan bin 146 yetim çocuk faydalandı. İHH Suriye Çalışmaları Medya Sorumlusu Selim Tosun, Suriyeli savaş mağduru yetimlere destek olmayı sürdürdüklerini söyledi. Hayırseverler tarafından gönderilen mont ve çizmelerin Suriyeli yetimlere dağıtıldığını ifade eden Tosun, 'Kış mevsiminin soğuğundan olumsuz etkilenen savaş mağduru yetim çocuklara yönelik yardım çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Adana ilimizdeki bağışçılarımızın vakfımıza göndermiş olduğu mont ve çizmeleri İdlib, Afrin ve Türkmen Dağı bölgelerinde yaşayan yetimlerimize ulaştırdık. Yapmış olduğumuz dağıtımlardan bin 146 yetimimiz istifade etti. Yetimlerimizin soğuktan korunmalarına ve tebessümlerine vesile olan bağışçılarımıza teşekkür ediyoruz' dedi.

Tosun, Suriyeli savaş mağduru yetimlere yönelik gıda, barınma, eğitim ve sosyal yardım çalışmalarına devam edeceklerini sözlerine ekledi. - Reyhanlıhatay

»  »      Haber Yayın Tarihi : 17.01.2019 05:37 Kaynak: DHA

Afrin, İdlib, Güncel
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