Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü - Son Dakika
Son Dakika 3. Sayfa Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü - Son Dakika

Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü

6 saat önce

Esenyurt'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu subay 52 yaşındaki İsmail Molla Umeyr 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yeğeni tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü.

Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü, System.String[]

Esenyurt'ta yaşayan Suriyeli eski savaş pilotu subay 52 yaşındaki İsmail Molla Umeyr 3 yaşındaki çocuğunun gözü önünde yeğeni tarafından boğazı kesilerek vahşice öldürüldü. Katil zanlısı yeğen Abdulkadir Halil Mulle, gözaltına alındı.


Olay, Sultaniye Mahallesi'nde saat 10.00 sıralarında gerçekleşti. Suriye'den Esenyurt'a taşınan Deyrizor Askeri Konseyi eski Başkanı askeri Albay Pilot İsmail Molla Umeyr (52) karısı ve 3 yaşındaki çocuğu ve yeğeni Abdul Halil Mulle (25) ile birlikte yaşıyordu. İddiaya göre, sabah saatlerinde yaşadıkları daireden kavga seslerini duyan vatandaşlar polise haber verdi. Olay yerine gelen polis ekipleri daire içinde eski savaş pilotu Umeyr'i kanlar içinde yerde yatar halde, yeğen Mulle'yi ise üstü başı kan içinde buldu. Olay yerine gelen 112 sağlık ekipleri Umeyr'in boğazı kesilerek hayatını kaybettiğini belirledi. Katil zanlısı Abdulkadir Halil Mulle ise polis tarafından elleri kelepçelenerek gözaltına alındı. Kavganın çıkış sebebi henüz bilinmezken, polis 3 yaşındaki Yusuf'u ise polis merkezine götürdü. Olayı haber alıp gelen kadın ise gözyaşlarına boğuldu.


Dün akşam tartışmışlar


İddiaya göre, Umeyr ve Mulle'nin arasında da dün akşam tartışma çıktı. Umeyr'in eşi dün akşam yemek yaparken, mutfağa giren yeğeni Mulle'ye eşi Gülsüm'ün yanına gitmemesi konusunda kızdığı ve bu yüzdende aralarında tartışma çıktığı öğrenildi.


Yaşanan cinayetin kesin nedeni polisin incelemesi sonrasında ortaya çıkacağını öğrenilirken, cenaze olay yerinde savcının incelemesinin ardından Adli Tıp Kurumu'na kaldırıldı. - İSTANBUL

Esenyurt, 3. Sayfa, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 01:55 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

'Organlarını bağışladığımızı bilse, bize sarılır teşekkür ederdi'
Güvercini yakalamak isterken metrelerce yükseklikten düştü! 2019'da 474 kadın, erkek şiddeti ile öldürüldü Selin'in ölümüyle ilgili yeni gelişme! Erkek arkadaşı ve ev sahibi tutuklandı

Son Dakika Haberleri
20:22 Bülent Arınç, Ankara Cumhuriyet Başsavcısı Yüksel Kocaman'ın damadı ile ilgili açıklamalarına yanıt verdi - Son Dakika Haber
20:20 Şiddetli protestoların ardından ABD'den Bağdat Büyükelçiliği'ne ek asker takviyesi - Son Dakika Haber
20:18 Kuşadası'nda trafik bayan polislere emanet - Son Dakika Haber
20:16 Sarıgöl'de 2 yıl önceki cinayete 4 tutuklama - Son Dakika Haber
20:14 Bunalıma girdi, kendini astı - Son Dakika Haber
20:00 Elazığ'da 3.2 şiddetinde deprem meydana geldi - Son Dakika Haber

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 31.12.2019 20:27:17. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]