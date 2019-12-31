'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan... - Son Dakika

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'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan...
7 saat önce
'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan üniformalı fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir.
Haber Yayın Tarihi: 31.12.2019 04:25 Kaynak: İHA
'Suriyeli savaş pilotu albay, Esenyurt'ta vahşice öldürüldü' başlıklı haberimizde yer alan üniformalı fotoğraf kaynağından iptal edilmiştir...Düzeltir, abonelerimizden özür dileriz... - İSTANBUL
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