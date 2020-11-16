Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika

Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı

16.11.2020 23:39

Suriyeli kardeşler, harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını depremden etkilenen İzmirli çocuklar ile Suriye'deki çatışmalardan kaçan çocuklar için açtı.

Suriyeli kardeşler, harçlıklarını biriktirdikleri kumbaralarını depremden etkilenen İzmirli çocuklar ile Suriye'deki çatışmalardan kaçan çocuklar için açtı.

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), kumbaralarındaki birikimlerini İzmir'deki depremden etkilenen çocuklar ile Suriye'de çatışmalardan kaçan çocuklara vermek istediklerini anlatan Suriyeli Selam ve kardeşinin videosunu sosyal medya hesabından paylaştı.

AFAD'ın Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Suriyeli Selam ve kardeşinin videosu ile "Bir kumbara İzmir'e, bir kumbara da Suriye'ye. Suriyeli Selam ile kardeşi, İzmir'de depremden etkilenen ve Suriye'de çatışmalardan kaçan çocuklar için kumbaralarını bozdurdular." ifadesi yer aldı.

Suriyeli Selam, kardeşiyle yer aldığı videoda, İzmir'de meydana gelen depremden zarar görenlerin görüntülerinden çok etkilendiklerini ve harçlıklarını göndermek istediklerini söyledikleri yer aldı.

Babasının AFAD yetkilileri ile görüştüğünü aktaran Selam, yetkililerin kumbaralarını almak için geleceğini belirterek, "Allah Türkiye'ye yardım etsin." ifadesini kullandı.

Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı
Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı
Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı
Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı

Suriyeli, Suriye, İzmir, AFAD, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli Selam ve kardeşi, İzmirli afetzedelere yardım eli uzattı - Son Dakika


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