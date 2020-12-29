Suriyeli Şeyma yürümek için destek bekliyor - Son Dakika

Suriyeli Şeyma yürümek için destek bekliyor

29.12.2020 15:07
Suriyeli Şeyma yürümek için destek bekliyor, System.String[]

Siirt'te, ülkesindeki iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu sol ayağını bilekten kaybeden Suriyeli Şeyma Elcellud (12) destek bekliyor.

Siirt'te, ülkesindeki iç savaşta evlerine bomba isabet etmesi sonucu sol ayağını bilekten kaybeden Suriyeli Şeyma Elcellud (12) destek bekliyor.

Suriye'nin Deyrizor kentinde 6 yıl önce evlerine isabet eden bombanın patlaması sonucu isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralanan Şeyma, olayda annesi ve kardeşleriyle birlikte 8 yakınını kaybetti.

Bombalamada sol bacağını bilekten kaybeden Şeyma, tedavisinin ardından 5 yıl sonra babası Abdulselam Elcellud, üvey annesi ve 2 kardeşiyle Türkiye'ye sığındı.

Baba Elcellud, kendisinin hafif şekilde yaralandığı olayda ailesini kaybettiğini belirterek, Türkiye'nin kendilerine kucak açtığını söyledi.

Siirt'te yerleştiği evde hayat mücadelesi verdiklerini dile getiren baba Cellud, şunları konuştu:

"Savaşta iç savaşta evimize isabet eden bombada ailemi kaybettim. Şeyma vücuduna isabet eden şarapnel parçalarıyla ağır yaralandı. Hastaneye götürdüğümüzde durumu ağırdı. Daha sonra ayaklarını kaybetti. Allah Türk halkından razı olsun. Bize kucak açtılar. Siirt'te gündelik işlerde çalışarak aileme bakıyorum. Kızım hala savaşın travmasını atlatamadı, değnekle yürümeye çalışıyor. Hayırseverlerden protez bacak talebinden bulunuyoruz."

İnsani Yardım Vakfı (İHH) Siirt Koordinatörü Mehmet Faruk Süzgün de beraberinde dernek gönüllüleriyle aileyi ziyaret ederek, gıda desteğinde bulundu.

Ailenin zor şartlar altında hayatlarını idame ettirdiğini ifade eden Süzgün, "Ailenin yardıma ihtiyacı var. İlimizde Elcellud ailesi başta olmak üzere Suriye uyruklu ailelere imkanlar ölçüsünde destek olmayı sürdürüyoruz. Aile fertlerinden Şeyma hala savaşın etkisi altında. Değnekle yürümekte zorlandığı için hayırseverlerden protez bacak talebi var. Biz de buradan hayırseverlere destek çağrısında bulunuyoruz." dedi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli Şeyma yürümek için destek bekliyor - Son Dakika


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