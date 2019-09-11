Son Dakika Haberleri: Suriyeli sığınmacı gençlere taraftarlardan yardım
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Suriyeli sığınmacı gençlere taraftarlardan yardım

49 dakika önce

UEFA Avrupa Ligi Kupası turu kapsamında 8 ayrı şehirden toplanan yardımlarla, Ürdün'deki Zaatari Kampı'nda bulunan Suriyeli sığınmacı gençlere 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı.

Suriyeli sığınmacı gençlere taraftarlardan yardım, System.String[]

UEFA Avrupa Ligi Kupası turu kapsamında 8 ayrı şehirden toplanan yardımlarla, Ürdün'deki Zaatari Kampı'nda bulunan Suriyeli sığınmacı gençlere 1000'in üzerinde spor ayakkabısı dağıtıldı.

UEFA'dan yapılan açıklamada, Cenevre, Sevilla, Berlin, Londra, Milan, Moskova, Paris ve Bakü şehirlerinde yapılan Avrupa Ligi Kupası turu sırasında sığınmacılar için taraftarlardan bağış toplandığı belirtildi.

Toplanan bağışlar sonucu 1000'nin üzerinde spor ayakkabısının 80 bin Suriyeli sığınmacının bulunduğu Zaatari Kampı'nda dağıtıldığı duyuruldu.

Açıklamada, kampı ziyaret eden UEFA başkanı Aleksander Ceferin'in şu ifadelerine yer verildi:

"Zaatari Kampı'nı ziyaret edince, sığınmacı gençlerin futbol oynamayı ne kadar çok sevdiklerini ve futbolun onlar için ne manaya geldiğini yerinde görmüş oldum".

UEFA Çocuk Vakfı işbirliğiyle yapılan yardım kampanyasına, eski futbolcular Deco, Filippo Inzaghi, Andrey Arshavin, David Seaman, Lothar Matthaus, Eidur Gudjohnsen, Andres Palop ve Youri Djorkaeff'in öncülük ettiği aktarıldı.

Avrupa, Ürdün, Spor

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2019 12:40 Kaynak: AA
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