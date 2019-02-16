Son Dakika Haberleri: Suriyeli Sığınmacı Kadınlarla Hazırlanan Tasarımlar Londra'da Sunulacak

Suriyeli Sığınmacı Kadınlarla Hazırlanan Tasarımlar Londra'da Sunulacak

1 saat önce

Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırlanan tasarımlar Londra'da sunulacakANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra'da sunulacak.

Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırlanan tasarımlar Londra'da sunulacak

ANKARA - Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle modacı Zeynep Kartal'ın Suriyeli sığınmacı kadınlarla hazırladığı tasarımlar Londra'da sunulacak.
Modacı Zeynep Kartal'ın, Türkiye'de yaşayan Suriyeli sığınmacı kadınlarla beraber yaptığı tasarımlar, Londra Moda Haftası çerçevesinde düzenlenen özel bir etkinlikte, 16 Şubat 2019'da Londra saati ile 20.00'de Londra Presentation Studio'da tanıtılacak. Türkiye Cumhuriyeti Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanlığı'nın desteğiyle, moda tasarımcısı Zeynep Kartal ile savaştan kaçarak Türkiye'ye sığınan Suriyeli kadınlar, İstanbul'daki konfeksiyon atölyelerinde bir araya gelerek Londra Moda Haftasında sergilenmek üzere yeni tasarımlar hazırladı. Birlikte meydana getirilen eserler dünyada ilk kez Londra Moda Haftasında uluslararası moda severlerin beğenisine sunulacak.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 16.02.2019 11:04 Kaynak: İHA

Moda, Zeynep Kartal, Londra, Genel
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