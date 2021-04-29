Suriyeli sığınmacıların 10'uncu yılında Kızılay'da 'dostluk sofrası' - Son Dakika

TÜRKİYE'ye sığınmalarının 10'uncı yılında ilk sığınmacılardan Suriyeli Khawtar Fansa ve oğlu, Ali Arıkan ve Suzan Arıkan'la, Türk Kızılay'ın mutfağında birbirleri için iftar yemeği hazırladı.

Suriye'deki iç savaşla birlikte ülkelerini terk etmek zorunda kalarak Türkiye'ye sığınan ilk savaş mağdurlarının gelişinin üzerinden 10 yıl geçti. Türk Kızılay, hayatlarını kurtarabilmek için 10 yıl önce Türkiye'ye sığınan Suriyeli Fansa ailesi ile Türk Arıkan ailesini mutfak atölyesinde düzenlenen etkinlikte bir araya getirdi. Etkinlikte, Suriyeli Khawtar Fansa ve oğlu Muhammet Fansa ile Ali Arıkan ve eşi Suzan Arıkan birbirleri için yöresel yemek hazırladı. Aileler, hazırladıkları yemekleri iftarda kuracakları 'dostluk sofrası'nda birbirlerine ikram edecek.

'BERABER BİR SOFRA YAPACAĞIZ'

Türk aile için Suriye'nin yöresel Şakiriye yemeğini hazırladığını söyleyen Khawtar Fansa, Şakiriye'nin Suriye'de bayramda yapılan meşhur bir yemek olduğunu anlattı. Türk yemeklerini sevdiğini belirten Fansa, "Onlar da inşallah bizim yemeklerimizi sevecekler. Ben kurslara gidiyorum. Başta zorluklar vardı; ama Türkçe öğrenince daha kolay oldu her şey. Türklerden çok arkadaşım, komşularım var. Bu etkinlik için çok sevindim. Beraber bir sofra yapacağız. Ramazan ailelerle, arkadaşlarla çok güzel" diye konuştu.

Ali Arıkan ise Suriyeli aileye iftar için fırında tavuk yemeği yapacağını belirterek, "Yakınımızda 200-300 tane Suriyeli aile var. Görüştüğüm aileler var, arkadaşlarımız var iç içe yaşıyoruz" ifadesini kullandı.

'BİRLİKTE YAŞAMA KÜLTÜRÜMÜZÜ PEKİŞTİRECEĞİZ'

Türk Kızılay Ankara Toplum Merkezi Yöneticisi Ece Yılmaztürk, "Türk aile ve Suriyeli aile yöresel yemekleri yaparak birbirine iftar menüsü oluşturuyor. İftar menülerini takas edeceğiz, birlikte yaşama kültürümüzü pekiştireceğiz. Bugünün ayrıca bir özelliği var; 29 Nisan 2011 Türkiye 'ye Suriyeli ailelerin girdiği tarih. Burada birlikte birbirimize tarifler vereceğiz kültürlerimizle ilgili bilgiler edineceğiz. Türk Kızılay'ı Mutfak Atölyesi, Suriyeliler için hem meslek edinecekleri hem istihdama yönelebilecekleri faaliyet alanı olarak kullanılacak" dedi.