Suriyeli sığınmacıların geliştirdiği "mobil oyun" 45 milyon kez indirildi - Son Dakika

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli 4 ortak tarafından kurulan şirketin İstanbul'da geliştirdiği oyun 45 milyon kez indirildi.

"Wolves İnteractive" şirketi 2016 yılında Suriyeli elektrik mühendisi Ahmed Allazkani, yazılım uzmanları Khaled Almouthtar ve Karam Bwidani ve 3D tasarım uzmanı Wael Dayoub tarafından Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Teknopark'ta kuruldu.

Mobil oyun yapmak amacıyla kurulan şirketin geliştirdiği "Traffic Tour" isimli oyun şu ana kadar dünyadaki 45 milyon cep telefonu kullanıcısı tarafından, "Motobike" adlı oyun ise 5 milyon kişi tarafından indirildi. 16 dilde tercümesi bulanan oyunlar sayesinde Türkiye'ye bugüne kadar 800 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Şirket, 250 milyon oyunsevere ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin kurucu ortağı Ahmet Allazkani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldan bu yana Türkiye'de yaşadığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte 2016'da şirketi kurduklarını belirten Allazkani, "Bu şirket mobil oyunlar yapıyor. Birinci oyunumuz 2016 yılında tamamlandı. Şu ana kadar 45 milyon kişi indirdi. Araba ve motor yarışmamız var. Tek veya iki kişi aynı anda oynayabiliyor birlikte. Hedefimiz 2 yıl içinde 250 milyon kişiye ulaşmak. Suriye'de benim ortağım bu işi yapıyordu. Buraya gelince birlikte yapma teklifi sundu. Anlaştık ve bu projeye girdik." diye konuştu.

Allazkani, şu anda şirkette 15 kişinin çalıştığını, çalışanlarının yüzde 20'sinin Türk, yüzde 80'inin Suriyeli olduğunu, 3 yıl içinde çalışan sayısını 50'ye çıkarmak istediklerini ifade etti.

Çalışanların çoğunun Suriyeli mühendislerden oluştuğunu aktaran Allazkani, "Programcılık ve 3D uzmanlığı eğitimi veriyoruz. Bu sektör zor bir sektör. Mobil oyun bilgisayar sektörüne pek benzemiyor. Çok özellikler var. O yüzden özel eğitim veriyoruz. Ekibimizin tümü burada eğitim aldı." şeklinde konuştu.

Mobil oyun sektörünün getirisinin iyi olduğunu dile getiren Allazkani, şöyle devam etti:

"Yatırımcı arıyoruz. Yatırımcı olmadan reklam yapamazsınız. Reklam yapmazsanız kimse oyunu indirmez. Uluslararası bir şirket olmak istiyoruz. Dünya şirketi olmak istiyoruz. Oyunlarımızda her reklama yer vermiyoruz. Her reklamı kabul etsek daha çok kazanacağız ama biz bunu yapmıyoruz. Çocuklara zarar verecek reklamları kabul etmiyoruz. Neslimiz bozulmasın diye Google reklamlarını filtreliyoruz."

"Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu"

Allazkani, Türkiye'de mobil oyun sektörünün gelişmekte olduğuna dikkati çekerek, ilgililerden bu alanını önünün açılması için destek istedi.

Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldığını kaydeden Allazkani, "Önümüzde engeller var, bunların kaldırılması lazım. İstediğimiz zaman şehir dışında veya yurt dışındaki sektörümüz üzerine olan fuarlara katılamıyoruz. Bunun için izin almamız gerekiyor. İzin süreci bir hayli zorlu. Bu engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Çalışma izinlerinde sorun yaşıyoruz. Ortaklarıma vatandaşlık verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu." diyen Allazkani, "Burada yaşıyorum. Burada yeni bir hayata başladık. Burada yemek yiyoruz. Çocuklarım burada büyüyorlar. Nasıl sevmem. Geldiğimde 4 seviye Türkçe eğitimi aldım. Dil bilmeden bir şey yapma imkanım yoktu." ifadelerini kullandı.

Şirketin genel koordinatörü Ramazan Ceyhan ise şirketin geliştirdiği oyunlar sayesinde 50 milyondan fazla üyeye yakın zamanda ulaşacağını söyledi.

Ceyhan, şirketin Sony, Apple ve Google gibi uluslararası şirketlerle iş ortaklığı olan bir firma olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Firmamız sadece oyun yazalım, para kazanalım derdinde değil. Bu işi yaparken ahlaka mugayir olmayalım ve Türk toplum yapısını olumsuz etkilemeyelim derdinde olan bir şirket. Türkiye'den bütün dünyaya açılan bir penceremiz var. Oyunlarımızı yaparken çocukların gelişim sürecini olumsuz etkilemeyecek, toplumu kötü yönde değiştirmeyecek şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz."

Wolves İnteractive şirketine çeşitli konularda destek veren Kanadalı diplomat Scott Gilmore tarafından 2004 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Building Markets'in Eğitim ve Mentörlük Koordinatörü Bora Arıcan da amaçlarının gelişmekte olan ülkelerde istihdam yaratılması ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar 9 ülkede faaliyette bulunduklarını ve 25 binden fazla iş ağına sahip olduklarını dile getiren Arıcan, "25 bin KOBİ'ye toplam 1,3 milyar dolar hacmine ulaşan ihale alınması ve sözleşme yapılmasında rol almış bir kuruluşuz. Toplamda 9 ülkede 70 bin civarında istihdam sağlanmasına katkısı olmuş bir kuruluş. Türkiye'de daha önce partnerleri sayesinde faaliyet gösteriyordu ancak yaklaşık 1 sene önce kendi ofisini kurdu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu yaklaşık 2 bin KOBİ'den oluşan iş ağına sahip olduklarını anlatan Arıcan, şunları kaydetti:

"Sadece Suriyeliler değil, hem Türk hem de diğer mülteci grupların kurduğu şirketlere destek oluyoruz. Bu firmalara eğitim, mentörlük, vergi kanunları, pazarlama, dijital pazarlama desteği veriyoruz. Şirketlerin eksik olduğu konularda, nasıl iş yapılır değil de Türkiye'de nasıl iş yapılır noktasına odaklanıyoruz. Bu işletmeler Suriye'deki savaştan önce iş yapan, işini çok işi bilen insanlardı. Amacımız, bu şirketlere Türkiye'de hukuksal ve finansal alanlarda destek vererek, Türkiye'ye entegre ederek kayıtlı iş gücü oluşturarak ekonomiyi büyütmeyi sağlamak. Wolves İnteractive bizim ağımızdaki 2 bin firmadan bir tanesi. Bu firmaya mentörlük hizmetleri verdik daha sonra yasal ve finansal konularda danışmanlık hizmetleri verdik ve bu hizmetleri takiben Wolves İnteractive şu anda yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıyor. Türkiye'ye bugüne kadar 600 bin dolar hacimli ihale kazanılması ve iş sözleşmesi yapılmasında katkımız oldu."