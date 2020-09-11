Suriyeli sığınmacıların geliştirdiği "mobil oyun" 45 milyon kez indirildi - Son Dakika

Suriyeli sığınmacıların geliştirdiği "mobil oyun" 45 milyon kez indirildi

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli 4 ortak tarafından kurulan şirketin İstanbul'da geliştirdiği oyun 45 milyon kez indirildi.

Ülkelerindeki iç savaş nedeniyle 2011 yılında Türkiye'ye sığınan Suriyeli 4 ortak tarafından kurulan şirketin İstanbul'da geliştirdiği oyun 45 milyon kez indirildi.

"Wolves İnteractive" şirketi 2016 yılında Suriyeli elektrik mühendisi Ahmed Allazkani, yazılım uzmanları Khaled Almouthtar ve Karam Bwidani ve 3D tasarım uzmanı Wael Dayoub tarafından Yıldız Teknik Üniversitesine bağlı Teknopark'ta kuruldu.

Mobil oyun yapmak amacıyla kurulan şirketin geliştirdiği "Traffic Tour" isimli oyun şu ana kadar dünyadaki 45 milyon cep telefonu kullanıcısı tarafından, "Motobike" adlı oyun ise 5 milyon kişi tarafından indirildi. 16 dilde tercümesi bulanan oyunlar sayesinde Türkiye'ye bugüne kadar 800 bin dolar döviz girdisi sağlandı. Şirket, 250 milyon oyunsevere ulaşmayı hedefliyor.

Şirketin kurucu ortağı Ahmet Allazkani, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 8 yıldan bu yana Türkiye'de yaşadığını söyledi. Arkadaşlarıyla birlikte 2016'da şirketi kurduklarını belirten Allazkani, "Bu şirket mobil oyunlar yapıyor. Birinci oyunumuz 2016 yılında tamamlandı. Şu ana kadar 45 milyon kişi indirdi. Araba ve motor yarışmamız var. Tek veya iki kişi aynı anda oynayabiliyor birlikte. Hedefimiz 2 yıl içinde 250 milyon kişiye ulaşmak. Suriye'de benim ortağım bu işi yapıyordu. Buraya gelince birlikte yapma teklifi sundu. Anlaştık ve bu projeye girdik." diye konuştu.

Allazkani, şu anda şirkette 15 kişinin çalıştığını, çalışanlarının yüzde 20'sinin Türk, yüzde 80'inin Suriyeli olduğunu, 3 yıl içinde çalışan sayısını 50'ye çıkarmak istediklerini ifade etti.

Çalışanların çoğunun Suriyeli mühendislerden oluştuğunu aktaran Allazkani, "Programcılık ve 3D uzmanlığı eğitimi veriyoruz. Bu sektör zor bir sektör. Mobil oyun bilgisayar sektörüne pek benzemiyor. Çok özellikler var. O yüzden özel eğitim veriyoruz. Ekibimizin tümü burada eğitim aldı." şeklinde konuştu.

Mobil oyun sektörünün getirisinin iyi olduğunu dile getiren Allazkani, şöyle devam etti:

"Yatırımcı arıyoruz. Yatırımcı olmadan reklam yapamazsınız. Reklam yapmazsanız kimse oyunu indirmez. Uluslararası bir şirket olmak istiyoruz. Dünya şirketi olmak istiyoruz. Oyunlarımızda her reklama yer vermiyoruz. Her reklamı kabul etsek daha çok kazanacağız ama biz bunu yapmıyoruz. Çocuklara zarar verecek reklamları kabul etmiyoruz. Neslimiz bozulmasın diye Google reklamlarını filtreliyoruz."

"Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu"

Allazkani, Türkiye'de mobil oyun sektörünün gelişmekte olduğuna dikkati çekerek, ilgililerden bu alanını önünün açılması için destek istedi.

Kendisinin Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını aldığını kaydeden Allazkani, "Önümüzde engeller var, bunların kaldırılması lazım. İstediğimiz zaman şehir dışında veya yurt dışındaki sektörümüz üzerine olan fuarlara katılamıyoruz. Bunun için izin almamız gerekiyor. İzin süreci bir hayli zorlu. Bu engellerin kaldırılmasını istiyoruz. Çalışma izinlerinde sorun yaşıyoruz. Ortaklarıma vatandaşlık verilmesini istiyoruz." diye konuştu.

"Türkiye bizim ikinci vatanımız oldu." diyen Allazkani, "Burada yaşıyorum. Burada yeni bir hayata başladık. Burada yemek yiyoruz. Çocuklarım burada büyüyorlar. Nasıl sevmem. Geldiğimde 4 seviye Türkçe eğitimi aldım. Dil bilmeden bir şey yapma imkanım yoktu." ifadelerini kullandı.

Şirketin genel koordinatörü Ramazan Ceyhan ise şirketin geliştirdiği oyunlar sayesinde 50 milyondan fazla üyeye yakın zamanda ulaşacağını söyledi.

Ceyhan, şirketin Sony, Apple ve Google gibi uluslararası şirketlerle iş ortaklığı olan bir firma olduğunu belirterek, şöyle konuştu:

"Firmamız sadece oyun yazalım, para kazanalım derdinde değil. Bu işi yaparken ahlaka mugayir olmayalım ve Türk toplum yapısını olumsuz etkilemeyelim derdinde olan bir şirket. Türkiye'den bütün dünyaya açılan bir penceremiz var. Oyunlarımızı yaparken çocukların gelişim sürecini olumsuz etkilemeyecek, toplumu kötü yönde değiştirmeyecek şekilde çalışmaya özen gösteriyoruz."

Wolves İnteractive şirketine çeşitli konularda destek veren Kanadalı diplomat Scott Gilmore tarafından 2004 yılında kurulan ve kar amacı gütmeyen uluslararası bir sivil toplum kuruluşu olan Building Markets'in Eğitim ve Mentörlük Koordinatörü Bora Arıcan da amaçlarının gelişmekte olan ülkelerde istihdam yaratılması ve ekonomik büyümeye katkı sağlamak olduğunu dile getirdi.

Bugüne kadar 9 ülkede faaliyette bulunduklarını ve 25 binden fazla iş ağına sahip olduklarını dile getiren Arıcan, "25 bin KOBİ'ye toplam 1,3 milyar dolar hacmine ulaşan ihale alınması ve sözleşme yapılmasında rol almış bir kuruluşuz. Toplamda 9 ülkede 70 bin civarında istihdam sağlanmasına katkısı olmuş bir kuruluş. Türkiye'de daha önce partnerleri sayesinde faaliyet gösteriyordu ancak yaklaşık 1 sene önce kendi ofisini kurdu." ifadelerini kullandı.

Türkiye'de Suriyelilerin kurduğu yaklaşık 2 bin KOBİ'den oluşan iş ağına sahip olduklarını anlatan Arıcan, şunları kaydetti:

"Sadece Suriyeliler değil, hem Türk hem de diğer mülteci grupların kurduğu şirketlere destek oluyoruz. Bu firmalara eğitim, mentörlük, vergi kanunları, pazarlama, dijital pazarlama desteği veriyoruz. Şirketlerin eksik olduğu konularda, nasıl iş yapılır değil de Türkiye'de nasıl iş yapılır noktasına odaklanıyoruz. Bu işletmeler Suriye'deki savaştan önce iş yapan, işini çok işi bilen insanlardı. Amacımız, bu şirketlere Türkiye'de hukuksal ve finansal alanlarda destek vererek, Türkiye'ye entegre ederek kayıtlı iş gücü oluşturarak ekonomiyi büyütmeyi sağlamak. Wolves İnteractive bizim ağımızdaki 2 bin firmadan bir tanesi. Bu firmaya mentörlük hizmetleri verdik daha sonra yasal ve finansal konularda danışmanlık hizmetleri verdik ve bu hizmetleri takiben Wolves İnteractive şu anda yabancı yatırımcılarla görüşmeler yapıyor. Türkiye'ye bugüne kadar 600 bin dolar hacimli ihale kazanılması ve iş sözleşmesi yapılmasında katkımız oldu."

Suriyeli sığınmacıların geliştirdiği mobil oyun 45 milyon kez indirildi

Suriyeli, oyunlar, Türkiye, Türk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.09.2020 10:20 - Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli sığınmacıların geliştirdiği 'mobil oyun' 45 milyon kez indirildi - Son Dakika

YORUMLAR

Son Dakika

Galatasaraylı Celil Yüksel, 900 bin TL karşılığında Adanaspor'a transfer oldu Otel odasında taciz kabusu yaşayan genç kız isyan etti: Şizofren durumuna düşürülüyorum Orsay Müzesi'nde skandal! Genç kadını göğüs dekoltesi yüzünden içeriye almadılar Üçüncü bebeğine hamile olan Yasemin Özilhan düşük yaptı Haluk Levent, sözünü tutarak Neslican Tay için anıt mezar yaptırıyor Doğada nadir bulunan büyüklükte olan 102,39 karat büyüklüğündeki elmas Hong Kong'da satışa çıkacak Öğrenciler için makam aracını satan belediye başkanı, şimdi de ilçedeki binaları boyuyor Gökhan Töre, Beşiktaş'tan 10 milyon TL istedi Türkiye, müthiş gaz ve petrol potansiyali bulunan Libya'da arama yapmak için görüşmelere başladı Sevgilisini öldürmekle suçlanan Ümitcan Uygun tarafından tehdit edilen Müge Anlı'dan cevap: Hadi gel Sivassporlu Erdoğan Yeşilyurt trafik kazası geçirdi Eski sevgilisinin çıplak fotoğraflarını yayınlayan şahıs yakayı ele verdi 80 yıldır sadece yağmur suyuyla yetişen Yazır üzümünün hasadı başladı Rıdvan Dilmen'den Galatasaray'a transfer önerisi: Ben olsam hemen Elneny'i alırım İkinci el araç almayı düşünenler dikkat! İşte marka marka ÖTV sonrası yaşanan fiyat artışları
46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti 46 bin yıllık tarihi mağarayı yanlışlıkla patlattılar! CEO ve üst düzey yetkililer istifa etti         
13:54
Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı Survivor yarışmacısı Ardahan Uzkanbaş, Tuğçe Ergişi ile aşk yaşamaya başladı         
13:52
Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi Amasya'ya gelin gelen Rus uyruklu Daria, önce Müslüman oldu sonra da adını değiştirdi         
13:47
Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi Roller bu kez değişti! Maske kuralına uymayan 4 polise para cezası kesildi         
13:37
Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü Kadınların orgazmının erkek cinsel organına bağlı olmadığını ortaya koyan feminist yazar öldü         
13:28
Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak Son dakika! Yüz yüze eğitimin detayları netleşti: Sınıflar gruplara bölünebilecek, katılım zorunlu olmayacak         
13:15
Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor Toplam kredisi 500 milyon TL'yi aşan şirketlerin 30 Haziran 2021'e kadar kredi derecelendirme notu alması gerekiyor         
12:55
Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Özkan: Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı entübe durumda         
12:27
İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti İki engelli çocuğuna bakarken kansere yakalanan baba hayatını kaybetti         
12:02
Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor Selin Ciğerci'den Demet Akalın sorusuna kaçamak cevap: Kocam kimseyle görüşmemi istemiyor         
11:12
İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi İbrahim Tatlıses'in eski eşi Ayşegül Yıldız, amuda kalkarak poz verdi         
10:47
Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor Mobilya sektörüne acil 100 bin eleman aranıyor         
10:45
Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni Maske takmamak için polise direnen kadına hemcinsinden tepki: Polis kadınsın diye duruyor, ben parçalarım seni         
10:42
Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü Sevgilisini öldürdüğünü itiraf edip mahkemede yan çizdi: Cinsel ilişki sırasında öldü         
10:42
Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi Bebeğini kaybeden kadının yürek acısı! Bir anda yola atlayıp ölmek istedi         
10:37
"Asya Kaplanı" olarak bilinen sivrisinekler, mahalleliyi illallah ettirdi         
10:36
Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak Abdullah Avcı, yayıncı kuruluş beIN SPORTS'ta yorumculuk yapacak         
10:33
Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler Korona da kısıtlama da dinlemiyorlar! Lüks araçta müziği sonuna kadar açıp, yol ortasında dans ettiler         
10:18
Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti Fenerbahçe, Muriqi'in transfer gelirinden yüzde 15 pay alması gereken Rizespor'a para yerine oyuncu teklif etti         
09:58
18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı 18 yıllık cinayetin gerçekleri adlı tıp raporuyla ortaya çıktı         
09:48
Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım Otel odasında dehşeti yaşayan kız konuştu: Uykudan gözümü açtığımda yatağımdaydı, dondum kaldım         
09:33
"Kız meselesi" tartışması gencecik bir hayatı söndürdü! Yaralı halde kaçıp yere yığıldığı anlar kamerada         
09:13
Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım Defne Samyeli'den ilginç itiraf: Ergenliğimde birini öldürmek için araştırma yaptım         
09:11
Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark Korona mı grip mi olduğunuzu nasıl anlarsınız? İşte madde madde aradaki fark         
09:06
Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi Giyim markasının reklam yüzü olan Can Yaman, 2 günlük çekimde 100 gömlek giydi         
09:05
Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı Kabuklu deniz ürünlerine alerjisi olan MasterChef Türkiye yarışmacısı Tanya, fenalaştı         
07:21
Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi Ünlü şarkıcı Dua Lipa, aynanın karşısına geçip bikinili poz verdi         
22:28
Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti Ünlü oyuncu Melisa Döngel, sokağa iç çamaşırsız çıkınca tüm gözleri üzerine çekti         
21:26
14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı 14 yaşındaki öğrencisine cinsel istismarda bulunan evli öğretmen, hapis cezasından kurtulamadı         
21:06
Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi Bakan Koca'ya oğluna 1500 kişilik düğün yapan AK Partili vekil soruldu, cevabı ders niteliğindeydi         
21:00
Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı Iran Angelo, yeğeni Camila'nın eşi Hulk ile birlikte olması hakkında konuştu: Kalbimi parçaladı         
19:47
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 11.09.2020 16:42:09. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli sığınmacıların geliştirdiği "mobil oyun" 45 milyon kez indirildi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei