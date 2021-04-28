Bakan Yardımcısı Özer: Mesleki eğitim merkezleri Suriyeliler için önemli fırsatlar sunuyor - Son Dakika

Bakan Yardımcısı Özer: Mesleki eğitim merkezleri Suriyeliler için önemli fırsatlar sunuyor

28.04.2021 11:13
Bakan Yardımcısı Özer: Mesleki eğitim merkezleri Suriyeliler için önemli fırsatlar sunuyor, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Mesleki eğitim merkezleri eğitim çağı nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için çok önemli fırsatlar sunuyor.

MİLLİ Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer, "Mesleki eğitim merkezleri eğitim çağı nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için çok önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda bu merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık 150 bin öğrencinin 3 binini, yani yaklaşık yüzde 2'sini Suriyeliler oluşturuyor. 2021 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 10'a çıkartabilmektir" dedi.

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamaya göre; Türkiye'de geçici koruma altında bulunan Suriyeli sığınmacıların mesleki eğitim yoluyla toplumsal ve ekonomik entegrasyonuna ilişkin bir takım projeler yürütülüyor. Bu projelerde gelinen son durum ve Suriyeli sığınmacıların entegrasyonu için atılacak yeni adımlar, yapılan toplantı ile değerlendirildi. Mesleki ve teknik eğitimden sorumlu Milli Eğitim Bakan Yardımcısı Mahmut Özer'in başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya Mesleki ve Teknik Eğitim Genel Müdürü Kemal Varın Numanoğlu, Ortaöğretim Genel Müdürü Cengiz Mete ile en fazla Suriyeli nüfusuna sahip Hatay, Gaziantep, İstanbul, Şanlıurfa, Kahramanmaraş, Osmaniye, Mersin, Bursa, Adana ve Kilis'in milli eğitim müdürleri katıldı.

'ÇOK ÖNEMLİ MESAFELER ALINDI'Mesleki ve Teknik Eğitim Yoluyla Sosyal ve Ekonomik Uyum amaçlı ve İstihdam İçin Mesleki Eğitim Programı projeleri kapsamında yapılan iyileştirmelerin değerlendirildiği toplantıda, özellikle iş gücü piyasasına geçişi kolaylaştıran ve uyumu güçlendiren mesleki eğitim merkezlerine Suriyeli sığınmacıların erişimlerini artırmaya yönelik atılacak adımlar tartışıldı. Bakan Yardımcısı Özer, Türkiye'nin dünyada en çok Suriyeli sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke olduğunun altını çizerek, "Okul çağındaki Suriyeli çocukların eğitime erişimlerinde çok önemli mesafeler alındı. Bakanlığımız tüm kademelerde okullaşma oranlarını artırmak için çok sayıda projeyi başarılı bir şekilde uyguluyor. Çoğu Avrupa ülkesinin öğrenci sayısından fazla Suriyeli öğrenci ülkemizde eğitim alıyor. Özellikle son üç yılda mesleki ve teknik eğitim yoluyla sosyal ve ekonomik uyuma büyük ağırlık verdik ve çok sayıda uluslararası projeyi yürütüyoruz. Yaptığımız toplantıda bu projelerde gelinen noktayı arkadaşlarımızla birlikte değerlendirdik" dedi.'SURİYELİLERİN İŞ GÜCÜ PİYASALARINA GEÇMESİ İÇİN FIRSAT SUNUYOR'Geçici koruma altındaki Suriyelilerin özellikle iş gücü piyasasına entegrasyonlarının sağlanmasında mesleki eğitim merkezlerinin sunduğu fırsatlara dikkat çeken Özer, şunları kaydetti: "Bilindiği gibi geleneksel çıraklık, kalfalık ve ustalık eğitiminin verildiği mesleki eğitim merkezlerinde öğrenciler haftada bir gün okulda eğitim alırken diğer günler işletmelerde beceri eğitimi alıyor. Mesleki eğitim merkezi öğrencileri dört yıllık eğitim boyunca asgari ücretin üçte biri kadar ücretle de destekliyor. Ayrıca, mesleki eğitim merkezlerinden yararlanmak için sadece ortaokul mezunu olmak yeterli olup yaş sınırı bulunmuyor. Dolayısıyla, mesleki eğitim merkezleri eğitim çağı nüfusu dışındaki Suriyelilerin iş gücü piyasalarına geçebilmeleri için de çok önemli fırsatlar sunuyor. Şu anda bu merkezlerimizde eğitim alan yaklaşık 150 bin öğrencinin 3 binini, yani yaklaşık yüzde 2'sini Suriyeliler oluşturuyor. 2021 yılında hedefimiz bu oranı yüzde 10'a çıkartabilmektir."

Bakan Yardımcısı Özer: Mesleki eğitim merkezleri Suriyeliler için önemli fırsatlar sunuyor

milli eğitim bakanlığı, Mahmut Özer, Suriyeli, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Yardımcısı Özer: Mesleki eğitim merkezleri Suriyeliler için önemli fırsatlar sunuyor - Son Dakika


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