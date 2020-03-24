Suriyeli sivillerin zor şartlardaki yaşam mücadelesi devam ediyor - Son Dakika
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Suriyeli sivillerin zor şartlardaki yaşam mücadelesi devam ediyor

6 saat önce

Ateşkese varılmasına rağmen Esad rejimine güvenmeyen siviller Türkiye sınırlarına kaçmayı sürdürürken, çevre köylere sığınanların da zor şartlarında yaşam mücadelesi devam ediyor.

Suriyeli sivillerin zor şartlardaki yaşam mücadelesi devam ediyor, System.String[]

Ateşkese varılmasına rağmen Esad rejimine güvenmeyen siviller Türkiye sınırlarına kaçmayı sürdürürken, çevre köylere sığınanların da zor şartlarında yaşam mücadelesi devam ediyor.


Suriyeli siviller, ateşkese varılmasına rağmen Esad rejiminin saldırı gerçekleştirmesinden endişe ediyor. Rejimin saldırılarının devam etmesinden endişe duyan siviller, Türk sınırına kaçışını sürdürüyor. Bazı siviller ise evlerini terk ederek çevre köylere yerleşiyor. İdlib'in kuzeyinde bulunan Jabal Harem köyüne sığınanlar zorlu koşullarda yaşamaya çalışıyor. En az 150 ailenin kaldığı kampta kendi çabalarıyla çadır kuran aileler rejimin olası saldırıları gölgesinde hayatta kalmaya çalışıyor. Zawiya Dağı bölgesine yönelik saldırıların ardından kaçarak Jabal Harem köyüne sığınan ailelerin çocukları da kötü yaşam koşullarıyla mücadele ediyor. - İDLİB

Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 12:22 Kaynak: İHA

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