Suriyeli STK'lar Suriyeli gençleri Suriye Milli Ordusuna çağırdı - Son Dakika

Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Said Denizoğlu, Bahar Kalkanı Harekatı'nı yerinde bulduklarını belirterek, "Türkiye ve çevre ülkelerde mülteci olarak yaşayan bütün Suriyeli gençlerimizi, kaderimizi belirleyecek bu savaşta, Suriye Milli Ordusuna katılmaya ve en kısa zamanda zafere ulaşmaya çağırıyoruz." dedi.

Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşlarının Bahariye Mevlevihanesi'nde düzenlediği basın toplantısında, İdlib'te şehit olan askerler için Kuran'ı Kerim okundu.

Suriyeli Sivil Toplum Kuruluşları adına konuşan Said Denizoğlu, Suriye halkının özgürlüğü için bugüne kadar Esed rejimine karşı mücadele verdiğini ve bu mücadelesini de sürdüreceğini vurgulayarak, Türkiye'nin son olarak İdlib'te başlattığı Bahar Kalkanı Harekatı'nın istikrar, güven ve huzurun müjdecisi olduğunu söyledi.

"Türk ve Suriye kanı, aynı toprağa düşerek kan kardeşi olmuştur"

Denizoğlu, Türkiye'de yaşayan Suriye toplumunun temsilcileri olarak, Türkiye'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetine karşı vatan borcu, vefa ve şükran görevini biraz da olsa yerine getirmek niyetiyle bir araya geldiklerini ifade ederek, "Türk ve Suriye kanı, aynı hedef ve emelleri güderek kutsal fetih ve savaşlar boyunca birçok diyarda aynı toprağa düşerek kucaklaşmış ve kan kardeşi olmuştur. Bunun en güzel örneği Çanakkale Şehitliğinde yatan binlerce Suriyeli şehidin mezarlarıdır. Aynı kan kardeşliği bugün Suriye topraklarında, iki kardeş halkın birliği ve kaynaşmasının muhteşem örneği olarak tekrarlanmaktadır." dedi.

"Bahar Kalkanı Harekatı, Esed ve rejimine cesurca verilmiş en güzel cevaptır"

Türkiye'ye, Suriyeli muhaliflerin mücadelesine verdiği destekten dolayı Suriyeliler adına teşekkür eden Denizoğlu, şöyle konuştu:

"Bahar Kalkanı Harekatı, haddini bilmez Beşşar Esed ve rejimine cesurca verilmiş en güzel cevaptır. Bu cevap, Türkiye ve Orta Doğu'nun güvenliğine karşı oluşan tecavüzleri caydırması bakımından çok yerinde olmuştur. Bizler çuvaldızı önce kendimize batırarak; Türkiye ve çevre ülkelerde mülteci olarak yaşayan bütün Suriyeli gençlerimizi, kaderimizi belirleyecek bu savaşta, Suriye Milli Ordusuna katılmaya ve en kısa zamanda zafere ulaşmaya çağırıyoruz."

"Suriyeli gençlerin savaşa katılmaları için bir fetva verilecek mi?" sorusuna cevap veren Suriye İslam Meclisi Başkanı Usame er-Rıfai, "Zalimlere karşı savaşmak Müslümanların görevidir. Bunun için bir fetvaya gerek yok. Gençler bu savaşa dahil oldular ve olmaya devam ediyorlar. Diğer taraftan Müslüman Türk kardeşlerimiz zulme uğradığımız için çağrı almadan gelip bizim için savaşıyorlar ve şehit veriyorlar." ifadelerini kullandı.

Suriyeli astronot Muhammed Faris ise gençlerin Suriye Milli Ordusuna katılım çağrılarına bugüne kadar çok olumlu cevap aldıklarını belirterek, "Türkiye'de yaşayan Suriyelilerden Milli Ordu'ya katılmak için başvuranlar ve gidenler var. Bundan sonra da ciddi bir organizasyonla Türk ordusuyla beraber mücadele etmeye devam edeceğiz." dedi.

"Biz geçmişte ülkemize sığınan Yunanları kabul ettik, ağırladık"

Yunanistan sınırında yaşanan göçmen krizi ile ilgili soruya cevap veren Suriyeli İş Adamları Derneği Başkanı Ghassan Hitto da şunları kaydetti:

"Biz geçmişte ülkemize sığınan Yunanları, Lübnanlıları, Iraklıları ve daha bir çoklarını kabul ettik, ağırladık. Şimdi bu yapılanı anlayamıyoruz. Mülteci almıyor olabilirler ama Yunanistan dahil Avrupa Birliği Türkiye'ye destek vermesi lazım. Onu da yapmıyorlar. Zalim rejimin gitmesi için de destek vermiyorlar. Anlamaktan zorlanıyoruz gerçekten."