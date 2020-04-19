SURİYELİ ŞÜPHELİ, KIZ ARKADAŞININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BAGAJINDA YAKALANDI - Son Dakika
Son Dakika Güncel SURİYELİ ŞÜPHELİ, KIZ ARKADAŞININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BAGAJINDA YAKALANDI - Son Dakika

SURİYELİ ŞÜPHELİ, KIZ ARKADAŞININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BAGAJINDA YAKALANDI

6 saat önce

İSTANBUL'da dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan Suriyeli şüpheli, sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında, kız arkadaşının kullandığı otomobil bagajında yakalandı.

SURİYELİ ŞÜPHELİ, KIZ ARKADAŞININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BAGAJINDA YAKALANDI, System.String[]
İSTANBUL'da  dolandırıcılık, uyuşturucu madde ticareti, parada sahtecilik, başkasının kimlik bilgilerini kullanma, güveni kötüye kullanma suçlarından aranan Suriyeli şüpheli,  sokağa çıkma yasağı denetimleri sırasında,  kız arkadaşının kullandığı otomobil bagajında yakalandı.

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü ekipleri Fatih Mahallesi, Fatih Sultan Mehmet Bulvarı üzerinde koronavirüs nedeniyle ilan edilen 48 saatlik sokağa çıkma yasağı ile ilgili denetleme noktası oluşturdu. Denetleme noktasına yakın yerde duran bir otomobilden inen bir kadının aracın bagajına doğru yürüdüğü, bir süre sonra da araca binerek polislerin yanına geldiği görüldü. Otomobili durdurulan kadın bozuk Türkçesi ile sağlık görevlisi olduğunu öne sürerek, birtakım belgeler gösterdi. Kadının denetim noktasına gelmeden aracı durdurup bagaja doğru gittiğini göz önünde bulunduran polis bagajı açmasını istedi.

Açılan bagajda bir kişinin gizlendiği ortaya çıktı. Yapılan araştırmada bu kişinin, geçen 3 Nisan'da Avcılar'daki Yeşilkent Mahallesi'nde meydana gelen uyuşturucu ticareti, dolandırıcılık, parada sahtecilik suçlarından aranan Faisal Basmaje adıyla tanınan şüpheli  olduğu belirlendi.  Bagajdan çıkartılırken Faisal Basmaje'nin üst aramasında bir suç unsuruna rastlanmadı. Polise adının İhsan Heso olduğunu ve kendisinin arandığını söyleyen bu kişi parmak izi işlemleri izin Olay Yeri İnceleme Büro Amirliğine götürüldü. Parmak izinin incelenmesi sonucu bu kişinin Alaa Mohammad ve Muhammed Alaa olmak üzere iki farklı kimlik kullandığı belirlendi, asıl adının ise  Alaa Mohammad olduğu anlaşıldı. Şüphelinin çeşitli mahkemelerce dolandırıcılık, resmi belgede sahtecilik, ruhsatsız silahlarla mermi satın alma veya taşıma veya bulundurma, hizmet nedeniyle güveni kötüye kullanma suçlarından arandığı belirlendi.

BİR KİŞİYİ DÖVMÜŞ

Suriyeli kadın ile bagajda şüpheli gözaltına alınırken, aranan kişinin neden bagajda saklandığı da soruşturma sonucu ortaya çıktı. Alaa Mohammad'in oturduğu evde tartıştığı bir kişiyi dövdüğü, polise şikayet edilmesinden korktuğu için kız arkadaşından kendisini bagajda saklayarak, başka yere götürmesini istediği anlaşıldı. Şüpheliler,  işlemler için Esenyurt Asayiş Büro Amirliğine teslim edildi.

- İstanbul
İstanbul, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.04.2020 09:53 Kaynak: DHA

Abone Ol:Google'da Takip Et Paylaş: Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Son Dakika

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Atatürk Havalimanı'na inşa edilen hastanenin her odasının yoğun bakım olabileceğini aktardı
Van Valisi, korona hastalarını gizleyen muhtarla ilgili konuştu: Bizi sıkıntıya sokacak İBB'de ödüllü Raylı Sistem Projeler Müdürü Aslı Şahin Akyol, görevden alındı Hakkari'de nöbet sırasında rahatsızlanan asker, şehit oldu Sağlık Bakanı Koca, 20 Nisan'da açılacak Başakşehir Şehir Hastanesi'nin görüntülerini paylaştı ABD'yi sarsan gelişme! Uyarılara rağmen Çin'e milyonlarca korona ekipmanı satılmış "Fakirler koronadan ölsün" diye bağırarak denize giren 4 arkadaş, gözaltına alındı Milli Eğitim Bakanı Selçuk, 8'inci sınıf öğrencilerinin sorularını yanıtladı: Bu sene sorular daha zor olacak diye bir şey yok Trump: Çin'in salgında hatası varsa hatadır ama kasten sorumlular ise sonuçlarıyla yüzleşmeleri gerek Bilim insanlarından olay yaratacak iddia: Salgın Vuhan'da başlamadı, bunun çok daha öncesi var Koronavirüste yeni dönem: New York'ta Zoom ile evlenmeye izin çıktı Denetime yakalanan şahsın sokağa çıkma gerekçesi "pes" dedirtti: Hastamız vardı ona, gidelim dedik İnfaz yasasından yararlanacak mahkumlar netleşti! İşte kamuoyunun yakından tanıdığı mahkumların akıbeti Sokağa kademeli olarak çıkılacak! Bakan Koca'nın planında ayrıntılar belli oldu Suriyeli şüpheli, koronavirüs denetimlerinde sevgilisinin kullandığı aracın bagajında yakalandı
Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep Oğlunu kaybeden Ebru Şallı'dan ilk paylaşım: Ponçiğim benimlesin hep         
16:37
İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu İngiltere'de koronavirüsten ölenlerin sayısı bir günde 596 artarak 16 bin 60 oldu         
16:36
Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı Unai Emery'nin evliyken birlikte olduğu sevgilisini de aldattığı ortaya çıktı         
16:08
F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi F.Bahçe'nin yengesi Gala Caldirola, sıcağı görünce dayanamadı! Camın önüne uzanıp çıplak şekilde güneşlendi         
15:45
Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı Son dakika: 2 milyon 300 bin haneye yapılacak 1000'er lira destek ödemesi bugün başladı         
15:29
Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük Ekrem İmamoğlu'ndan şaşırtıcı iddia: 2 günde 500.000 ton asfalt döktük         
15:23
Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük Mahsun Kırmızıgül'den kapatılan Köy Enstitüleri ile ilgili dikkat çeken paylaşım: Ülkeye yapılmış en büyük kötülük         
14:40
Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır Son dakika: Mersin Belediyesi'nin ücretsiz ekmek dağıtmasına Mahir Ünal'dan tepki: Bunun adı paralel yapıdır         
14:16
TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak TFF'nin acil eylem planına göre Süper Lig, Haziran ayının 3. haftasında başlayacak         
14:06
Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı Muhtar bilgileri gizleyince bir mahalleyi ateşe attı: 21 kişi daha koronavirüse yakalandı         
13:46
Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı Çin laboratuvarında 1500 adet virüsün saklandığını kanıtlayan fotoğraflar basına sızdırıldı         
13:38
David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu David Beckham: Messi, Ronaldo'dan daha iyi bir futbolcu         
13:18
Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı Ronaldo'nun karantinada giydiği pijama ve aksesuarların değerinin 3 bin euro olduğu ortaya çıktı         
12:55
Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım Yasağa uymayan Adanalı genç: Ceza yemek için sokağa çıktım         
12:53
2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor 2020'nin bomba aşk iddiası! Aslı Enver eski basketbolcu Kerem Tunçeri ile aşk yaşıyor         
12:51
Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti Konya'da meydana gelen 15 metrelik obruk, vatandaşları tedirgin etti         
12:47
Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin Google uyardı: Bu uygulamaları telefonunuzdan silin         
12:01
Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı Seyahat izin belgesinden kimler yararlanabilecek? İstanbul Valisi yanıtladı         
11:49
'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı 'Türk örfüne ters ama' diyen Şeyma, gece geç saatlerde cesur paylaşımlar yaptı         
11:49
Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir Kahve tiryakilerini üzecek haber: Kovid-19 salgını, kahve kıtlığına yol açabilir         
11:47
Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek Caner Erkin F.Bahçe'ye giderse, G.Saray Hasan Ali Kaldırım'ı kadrosuna katmak için harekete geçecek         
11:45
İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak İBB çiftçinin satamadığı ürünü alıp ihtiyaç sahiplerine dağıtacak         
11:42
Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak Lokanta işletmecisi, 70 bin liralık veresiye defterini yakarak "Biz bize yeteriz" dedi         
11:13
İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu İtalyan Belediye Başkanı koronavirüs için Kur'an-ı Kerim okuttu         
10:46
Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın Abdurrahim Albayrak, kızından gelen telefonu gözyaşlarıyla anlattı: Hiçbir anne ve baba bunu yaşamasın         
10:45
'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor 'Hayat Eve Sığar' mobil uygulaması hayata geçti! Koronavirüste riskli bölgelere karşı uyarıyor         
10:36
Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik Tehlike çanları çalıyor! Salgına bizden 1 ay önce yakalanan İran'ı vaka sayısında geçtik         
10:28
Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti Haydar Baş'ın cenaze töreni sonrası skandal görüntü: Belediye harekete geçti         
10:27
Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin Pınar Altuğ'dan, kıyafeti hakkında çirkin yorum yapan takipçisine sert tepki: Allah belanı versin         
10:26
Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş Arda Turan: Fatih Terim bana iyi sabretmiş         
10:16
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.04.2020 16:50:35. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: SURİYELİ ŞÜPHELİ, KIZ ARKADAŞININ KULLANDIĞI OTOMOBİLİN BAGAJINDA YAKALANDI - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]