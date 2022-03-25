Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

25.03.2022 09:35
Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı

ADANA'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.'nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi.

ADANA'da, şüphe üzerine durdurulan otomobildeki Suriyeli M.E.'nin (33) iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap, polis tarafından ele geçirildi. M.E. ile beraberindeki Suriyeli A.A. (43) ve A.M. (32) tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü'ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu madde kullanımı ve satışına yönelik yaptığı çalışmalar kapsamında, Sarıçam ilçesinde şüphe üzerine 3 Suriyelinin bulunduğu otomobili durdurdu. Ekiplerin yaptığı üst aramasında, M.E.'nin iç çamaşırına gizlediği 4 bin 900 uyuşturucu hap bulundu. M.E., otomobilin sürücüsü A.A. ve ön koltukta oturan A.M., gözaltına alındı.Şüphelilerden A.M. ve A.A.'nın, suçlamaları kabul etmeyerek, M.E.'nin uyuşturucu hap taşıdığından haberlerinin olmadığını öne sürdü. M.E.'nin ise 2 arkadaşının da durumdan haberdar olduğunu söylediği öğrenildi. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.


Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı
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Emniyet Müdürlüğü, Uyuşturucu, Suriyeli, Polis, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika


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SON DAKİKA: Suriyeli şüphelinin iç çamaşırından 4 bin 900 uyuşturucu hap çıktı - Son Dakika
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