Suriyeli sürücünün otomobilinin motorundan esrar çıktı
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ADANA'da, Suriyeli otomobil sürücüsü Mohamad Yousef S. (25), yol kontrolünde, şüphe üzerine durduruldu.
Haber Yayın Tarihi : 09.07.2019 09:41 Kaynak: DHA
ADANA'da, Suriyeli otomobil sürücüsü Mohamad Yousef S. (25), yol kontrolünde, şüphe üzerine durduruldu. Araçta inceleme yapan ekipler, motor bölümünde, 5 kilo 675 gram esrar ele geçirdi.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü
ekipleri, D-400 yolunda denetim gerçekleştirdi. Ekipler, şüphe üzerine, otomobil sürücüsü Suriyeli Mohamad Yousef S.'yi durdurdu. Dedektör köpekle araçta yapılan aramada, motor bölümüne 27 paket halinde gizlenen 5 kilo 675 gram toz esrar ele geçirildi. Gözaltına alınan Mohamad Yousef S., sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
- Adana
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