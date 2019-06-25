Son Dakika Haberleri: Suriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralı
Son Dakika Güncel Haber

Suriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralı

49 dakika önce

KARAMAN'da, Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kardeş yaralandı.

Suriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralı, System.String[]
KARAMAN'da, Suriyeli tarım işçileri arasında çıkan demir çubukların kullanıldığı kavgada 2 kardeş yaralandı. Birinin durumu ağır olan kardeşler, hastanede tedaviye alındı.
Olay, saat 09.00 sıralarında Karaman merkeze bağlı Ekinözü köyünde meydana geldi. Tarlalarda yevmiyeli olarak çalışan Suriyeliler arasında henüz bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Tartışma kavgaya dönüşürken Muhammet Ercaz ve kardeşi Ahmet Ercaz, diğer işçiler tarafından demir çubuklarla dövüldü. İhbar üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralanan Ercaz kardeşler, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Karaman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralılardan Muhammet Ercaz'ın durumunun ağır olduğu öğrenilirken, jandarma kavgaya karışanları tespit etmek için çalışma başlattı.


- Karaman
Haber Yayın Tarihi : 25.06.2019 11:24 Kaynak: DHA
Ekinözü, Karaman, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Erdoğan ile Trump, G-20 Zirvesi'nde görüşecek Önce arkadaşını, sonra da kendini vurdu Eliz Sakuçoğlu, yeni sevgilisiyle kulüpte yaptığı dansla olay oldu Son dakika! Cumhurbaşkanı Erdoğan: Milletimizin verdiği mesajı görmezden gelecek değiliz

SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 25.6.2019 12:13:48. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli tarım işçileri kavga etti: 2 kardeş yaralı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]