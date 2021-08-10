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Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün - Son Dakika

Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün

10.08.2021 08:25

Türkiye'nin en önemli gündem konusu olan sığınmacılarla ilgili İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ve vatandaşlar arasında tartışma yaşandı. Soylu'nun "Bir milyon şehit var Suriye'de" demesi üzerine bir vatandaş, "Benim askerim, polisim öleceğine onlar ölsün. Biz mecbur muyuz ölmeye" yanıtını verdi.

Suriyelilerin ardından Afganların da ülkemize akın akın gelmesinden sonra ülkemizde bir numaralı gündem maddesi olan sığınmacılar konusunda, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile bir grup vatandaş arasında tartışma çıktı.

"BAYRAM ZİYARETLERİNE GİDİYORLAR"

Sosyal medyada kısa sürede gündem olan videoda Suriyeliler hakkında konuşan İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'ya bir vatandaş "Bakanım, bayram ziyaretlerine gidiyorlar ama?" diye sordu. Bunun üzerine Soylu ise "Ben gönderiyorum, sebebini de anlatayım. Bir milyon insan şehit oldu Suriye'de. Bir daha söyleyeyim mi? Bir milyon." cevabını verdi.

"BİZ MECBUR MUYUZ ÖLMEYE"

Başka bir vatandaşın "Sayın Bakanım, senin de şehitlerin var. Her gün geliyor. Biz öleceğimize onlar ölsün" ifadelerine Soylu, "Öyle değil. Sen kendin değerlendirme yapacağına bana sor." diye cevap verdi. Bunun üzerine vatandaş ise "Benim askerim, polisim öleceğine onlar ölsün. Biz mecbur muyuz ölmeye" dedi. Bir diğer vatandaş da "Nargile keyfi yapıyorlar" diyerek Suriyelilerle ilgili Bakan Soylu'ya şikayette bulundu.

Süleyman Soylu, Suriye, Bayram, Şehit, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Suriyeli tartışması, Bakan Soylu ve vatandaşı karşı karşıya getirdi: Biz öleceğimize onlar ölsün - Son Dakika


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