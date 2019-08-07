Son Dakika Haberleri: Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı
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Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı

1 saat önce

TEKİRDAĞ'da kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

Suriyeli telefon dolandırıcısı tutuklandı, System.String[]


TEKİRDAĞ'da kendisini savcı olarak tanıtarak bir kişiyi 43 bin lira dolandırdığı iddiasıyla gözaltına alınan Suriye uyruklu A.H., çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.
Merkez Süleymanpaşa ilçesi Yavuz Mahallesi'nde yaşayan E.Ç., telefonla arayan bir kişinin kendisini savcı olarak tanıtarak 43 bin lirasının dolandırdığını belirterek, polise şikayette bulundu. Şikayet üzerine Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Yapılan teknik ve fiziki takip sonucu E.Ç.'yi dolandıran kişinin Suriye uyruklu A.H. olduğu belirlendi. Polis, şüpheliyi bulunduğu adreste yakalayarak gözaltına aldı, evinde bulunan bazı eşyalara da incelenmek üzere el koydu.
Emniyetteki sorgusunun ardından adliyeye sevk edilen A.H. çıkarıldığı mahkemece, 'nitelikli dolandırıcılık' suçundan tutuklandı.

- Tekirdağ
Tekirdağ, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 07.08.2019 05:02 Kaynak: DHA
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