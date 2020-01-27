Suriyeli Türkiye ananın belini önce savaş sonra hastalık büktü - Son Dakika

Suriye'de Beşar Esad rejimine ait savaş uçaklarının bombalarından kaçarak İdlib kırsalında çadır kente sığınan Türkiye Alivi, acil ameliyat gereken sakat beli ve 6 çocuğu ile hayata tutunmaya çalışıyor.



Suriye'nin Sincar, Atme, Marşurin bölgelerinden kaçarak, İdlib'e sığınan ancak bombardımanların burada da başlaması ile birlikte Sarmada bölgesindeki çadır kente yerleşen Nur Ahmet Alivi ve ailesi, burada hayat mücadelesi veriyor. Eşinin ayağında ve belinde rahatsızlık olan Ahmet Alivi, eşinin bir an önce ameliyat olması gerektiğini ancak ne yapacaklarını bilemediklerini söyledi. 6 çocuğu ile bombardımanlardan kaçarak son olarak Sarmada bölgesine sığındıklarını söyleyen Ahmet Alivi yaşadıklarının anlatılamayacak kadar zor olduğunu belirtti.



Birçok bölgeden kaçtıktan sonra İdlib'e gelen ancak burada da devam eden bombardıman sonucu Sarmada bölgesine sığınan Ahmet Alivi, zor durumda olduklarını belirterek, "Sincar, Atme'den Marşurin'e geri döndük daha sonra yine buraya geldik. Buranın duruma ortada herkes görüyor. Eşimin de normalde acil ameliyat ihtiyacı var ama nasıl yapacağız bilmiyoruz. Çocuk ve eşimle birlikte göç etmemiz çok zor oluyor. Anlatılmaz, görmek, yaşamak gerekiyor" dedi.



Belinde ve ayağında rahatsızlıktan dolayı ayakta durmakta ve yürümekte güçlük çeken Türkiye Alivi ise belinde disk kayması sonucu dik duramadığını, bu halde iken çocukları ile birçok bölgeden kaçarak, İdlib kırsalına sığındıklarını dile getirdi. - İDLİB