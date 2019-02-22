Suriyeli Türkmen Genç Askerlik Yemini Etti

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki barınma merkezinde Türk vatandaşı olan Bayırbucak Türkmeni Yaser Şertik, vatani görevini yaptığı İzmir'de yemin etti.

Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki barınma merkezinde Türk vatandaşı olan Bayırbucak Türkmeni Yaser Şertik, vatani görevini yaptığı İzmir'de yemin etti.



İzmir'deki Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanlığında eğitimlerini tamamlayan bin 430 asker için yemin töreni düzenlendi.



Gaziemir ilçesindeki Tuğgeneral Süleyman Önder Kışlası'nda gerçekleştirilen törende, saygı duruşunda bulunuldu, İstiklal Marşı okundu ve 374'üncü dönem asteğmen adayları ile 1999/1 tertip acemi erler yemin etti.



Yemin eden askerler arasında, Suriye'deki iç savaş nedeniyle Türkiye'ye gelen ve Hatay'daki barınma merkezinde Türk vatandaşı olduktan sonra İzmir'de birliğine uğurlanan Bayırbucak Türkmeni 21 yaşındaki Yaser Şertik de hazır bulundu.



Yemin eden askerler adına birliğine ilk katılan ulaştırma acemi er Taner Boz yaş kütüğüne plaket çaktı.



Ulaştırma, Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Komutanı Ulaştırma Albay Celal Ezer, törende, Mehmetçik'in Türk ordusunun şeref timsali olan şanlı bayrağının gölgesinde kutsal askerlik andını içtiğini belirterek, andın kutlu ve uğurlu olması temennisinde bulundu.



Yemin eden askerler adına bir konuşma yapan personel asteğmen adayı Seyit Ömer Gültekin, kutsal vatan hizmetini yapmak üzere 3 hafta önce birliğe katıldıklarını ifade ederek, "Artık bayrak, vatan ve sancağımızın nöbet sırası bizde." dedi.



Ulaştırma Albay Celal Ezer, birliğe katılan personele belge verdi.



Ulaştırma Personel Okulu ve Eğitim Merkezi Erkan Başkanı Ulaştırma Albay Fahrettin Arğan ise geçmişte vatani görevlerini aynı birlikte yapan Mehmetçik babalarına katılım belgesi ve çeşitli hediyeler takdim etti.



Askerler törende askerler zeybek gösterisi sundu, Ulaştırma Marşı'nın okunmasının ardından tören geçişi yapıldı.



Yemin töreninin ardından aileleriyle askerler özlem giderdi.

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