Son Dakika Haberleri: Suriyeli Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi
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Suriyeli Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi

2 saat önce

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriye'nin Çobanbey beldesinde 55 Türkmen öğrenci habercilik eğitimi aldı.

Suriyeli Türkmen gençlere gazetecilik eğitimi, System.String[]

Yurtdışı Türkler ve Akraba Topluluklar Başkanlığı (YTB) ve TRT World Citizen iş birliğinde düzenlenen sosyal sorumluluk projesi kapsamında Suriye'nin Çobanbey beldesinde 55 Türkmen öğrenci habercilik eğitimi aldı.

YTB'den edinilen bilgiye göre, YTB ve TRT World Citizen iş birliğinde yapılan program çerçevesinde Fırat Kalkanı Harekatı ile terörden arındırılan Suriye'nin Çobanbey beldesindeki öğrencilere TRT'nin deneyimli gazetecileri habercilik kursu verdi.

Gazeteciliğin temel ilkeleri ve haber yazım tekniği derslerinin verildiği eğitime katılan 55 genç, öğrendiklerini sahada da uygulama imkanı buldu.

Üç gün süren eğitimin ardından katılımcılar sertifikalarını aldı.

Citizen, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 26.08.2019 11:18 Kaynak: AA
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