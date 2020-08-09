Suriyeli Türkmenlerden Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na teşekkür - Son Dakika

Gaziantep'te bir grup Suriyeli Türkmen, Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'a ziyaretindeki bir konuşmasında yaptığı vatandaşlıkla ilgili açıklamalarından memnuniyet duyduklarını bildirdi.

Fatih Topluluğu Gaziantep Temsilcisi Abdulkerim Çavuş, Akyol Mahallesi'ndeki bir dernek binasında, Suriye Türkmen Gençlik Kolları, Fatih Öğrenci Topluluğu, Suriye Süleyman Şah Derneği ve Türkmen Düşünce Hareketi adına açıklama yaptı.

Çavuş, konuşmasında, Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu'nun Lübnan'da "Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin sonuna kadar yanındayız. 'Ben Türk'üm, Türkmen'im' deyip de vatandaşlığı olmayan, vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" şeklindeki açıklamalarını hatırlattı.

"Suriye Türkmenleri olarak, ülkemizde meydana gelen savaştan dolayı ana vatanımız Türkiye'ye sığındık. Sağ olsun anavatanımız ve yüce Türk milleti bizlere kucak açtı, yaramıza merhem oldu ve ekmeğini bizlerle paylaştı. Misafirperverliklerinden dolayı yüce Türk halkına ve ana vatanımıza minnettarız." diyen Çavuş, şunları kaydetti:

"Kurtuluş mücadelesinde dedelerimiz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl canlarını feda ettiyse, biz torunları da Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarı'nda Mehmetçiklerimizle birlikte en ön saflarda Türkiye'mize gelecek tehditlere göğüs gerdik. Gerekirse tüm cephelerde Türkiye'miz için can vermeye hazırız. Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun Lübnan'daki açıklamasını duyduk. Bakanımızın konuşmasını sevinçle izledik, kendisine teşekkür ediyoruz. Osmanlı'nın Suriye'den çekilmesiyle 100 yıl orada yetim kalan Suriye Türkmenleri, bugün ana vatanının kucağında şanlı Türk bayrağının altında Türk vatandaşı olmayı canı gönülden arzuluyorlar."