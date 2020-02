Suriyeli Türkmenlerden hain saldırıya tepki - Son Dakika

Suriyeli Türkmenler, İdlib kentinde Türk Silahlı Kuvvetlerine Esad rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıya tepki gösterdi. Suriyeli Türkmenlerin Türkiye'nin yanında olduğunu söyleyen Samir Alo, "Esad rejimi katildir" dedi.



Suriye'nin İdlib kentindeki gerginliği azaltma bölgesindeki Mehmetçiğe Esad rejimi tarafından düzenlenen hain saldırıya Suriyeli Türkmenlerden tepki geldi. 33 askerin şehit düştüğü saldırıda Esad'a tepkilerini dile getiren Suriyeli Türkmenler, Türkiye'nin yanında oldukları mesajını verdi. Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki Cilvegözü Sınır Kapısı'nda İhlas Haber Ajansı'na açıklama yapan Suriye Türkmen Meclisi Siyasi Büro Başkanı Samir Alo, Esad rejiminin katil olduğunu ifade ederek, yanlarında sadece Türkiye'nin olduğunu kaydetti.



Türk milletine başsağlığı dileklerini ileten Alo, "Türk milletine başsağlığı diliyorum. Şehitlerimize Allah'tan rahmet diliyorum, yaralılarımıza acil şifalar diliyorum. İnşallah dökülen bu kanların yerde kalmayacağını Türk kamuoyuna ve dünyaya duyuyorum, Suriye Türkmenlerinin adına. Biz Suriye Türkmenleri olarak her zaman olduğu gibi bin yıldır bu topraklarda nasıl kanlarımız dökülmüşse, can alıp, can vermişiz yine bu toprakları kanlarımızla sulayacağız. Can alıp, can verip ata topraklarını muhafaza edeceğiz. Türk'ün çilesi budur. Bin yıldır bu topraklarda böyle yaşadık, böyle var olduk ve var olmaya da devam edeceğiz" dedi.



Esaj rejiminin kanla başa geldiğini ve hala kan döktüğünü aktaran Alo, "Esad rejiminin yapısında var, çünkü bunlar kan dökerek geldiler.40 yıldır biz mücadele veriyoruz, Türkmenler olarak. Suriye halkı da bir masumiyet içerisinde. 40 yıldır bu çete rejiminin zulmü altında yaşamakta. Hama katliamından 1980'lerden beri bunlar, katliamlarla insanları zindanlara atmakla, insanları öldürmekle bu iktidar böyle devam ediyor. Kanla, gözyaşıyla. Kan dökmek bunların yapısında var. Bunlar demokrasiyi kabul etmezler, çünkü memleketimizde demokrasi olursa, bunlar zaten iktidarda olamazlar. Bunlar diktatör ve katil bir rejimdir. Bunların odak noktaları neredeyse bunlar imha edilmeli. Bunların ölüm makineleri neredeyse imha edilmeli, çünkü bunlar katillerdir. Bunun için de bizim mücadelemiz devam ediyor ve Türkiye silahlı güçleriyle bizim ulusal ordumuz, yan yana ve omuz omuza çarpışıyor. Bu mücadelemiz devam edecek. Türk'ün var olması Türk milletinin var olması, Suriye'nin özgürlüğüne kavuşması mutlaka bu mücadeleden geçecektir. Bu rejim yok olmalıdır. Şuanda yaptıkları hep katliam. Kimyasal silah kullanıp, insanları yerlerinden yurtlarından ettiler" diye konuştu.



Suriye'deki mazlumların tek destekçisinin Türkiye olduğunu dile getiren Alo, "Birleşmiş Milletler bu kanı durdurmada ne yaptı? Bizim yanımızda sadece Türkiye durdu. Türk halkı bize kucak açtı ve bunu hiş kimse inkar edemez. Biz Türkiye'nin yanındayız. Türkiye'nin güvenliği için, Suriye halkının istikrarı için, özgürlüğü için biz Türkiye'nin yanındayız" ifadelerini kullandı.



Suriye Türkmen Kitle Partisi Başkanı Fatmanur Kafi ise, "Dünkü hain saldırıda şehit düşen askerlerin haberlerini aldığımızda sanki 33 parçaya bölündük. Şehitlerimize Allah'tan rahmet eyleriz, yaralılara da şifalar dileriz" dedi. - HATAY