Suriyeli Türkmenlerden vatandaşlık talebi - Son Dakika

Suriyeli Türkmenlerden vatandaşlık talebi

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lübnan'da Türkmenlere yönelik yaptığı vatandaşlık açıklamasının ardından Gaziantep'te bulunan Suriyeli Türkmen dernekleri bir basın açıklaması yaparak, vatandaşlık talebinde bulundu.

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Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun, Lübnan'da Türkmenlere yönelik yaptığı vatandaşlık açıklamasının ardından Gaziantep'te bulunan Suriyeli Türkmen dernekleri bir basın açıklaması yaparak, vatandaşlık talebinde bulundu.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği Lübnan ziyareti sırasında yaptığı, "Ben Türk'üm, Türkmen'im deyip de vatandaşlığı olmayan ve vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz. Bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır" açıklamasının ardından harekete geçen Suriyeli Türkmenler vatandaşlık talebinde bulundu. Türkiye'nin kendileri için ana vatan olduğunu ve yıllardır göçmen gibi yaşadıklarını vurgulayan Türkmenler, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'na seslenerek vatandaşlık talebinde bulundu.

TALEPLERİNİ BASIN AÇIKLAMASIYLA DUYURDULAR

Türkiye'de yaşayan Suriyeli Türkmenler tarafından kurulan derneklerin Gaziantep Şubeleri tarafından yapılan ve Türkmen Fatih Topluluğu Gaziantep Temsilcisi Abdulkerim Çavuş tarafından okunan basın açıklamasında, "Sayın Cumhurbaşkanım, bizler Suriye Türkmenleri olarak ülkemizde meydana gelen savaştan dolayı anavatanımız Türkiye'ye sığındık. Sağ olsun ana vatanımız ve yüce Türk milleti bizlere kucak açtı. Yaramıza merhem oldu, ekmeğini bizlerle paylaştı. Misafirperverlikten dolayı yüce Türk halkına ve ana vatanımıza minnettarız. Bizler burada aç ve açıkta kalmadık. Bu topraklarda ürettik ve ana vatanımızın kalkınması için el birliği ile çabaladık. Kurtuluş mücadelesinde dedelerimiz Çanakkale'de, Sakarya'da, Dumlupınar'da nasıl canlarını feda ettiyse biz torunları da Fırat Kalkanı'nda, Zeytin Dalı'nda ve Barış Pınarı'nda Mehmetçiklerimizle birlikte en ön saflarda Türkiye'mize gelecek tehditlere göğüs gerdik. Gerekirse tüm cephelerde Türkiye'miz için can vermeye hazırız. Sayın Cumhurbaşkanım iki gün önce Lübnan'daki patlamayla ilgili Sayın Dışişleri Bakanımız Mevlüt Çavuşoğlu'nun açıklamasını duyduk. Sayın Bakanımız, 'Lübnan'da ve dünyanın neresinde olursa olsun vatandaşlarımızın, soydaşlarımızın, Türklerin ve Türkmenlerin yanındayız. Ben Türk'üm, Türkmen'im deyip de vatandaşlığı olmayan ve vatandaşlık almak isteyen kardeşlerimize de Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığını vereceğiz, bu Cumhurbaşkanımızın bizlere talimatıdır' diye konuşmasını sevinçle izledik. Bu kapsamda Osmanlının Suriye'den çekilmesiyle 100 yıl orada yetim kalan Suriye Türkmenleri bugün ana vatanının kucağında şanlı Türk bayrağının altında Türk vatandaşı olmayı canı gönülden arzuluyor. Bizler burada iyi bir eğitim alarak bu topraklara faydalı bireyler olma umuduyla yaşıyoruz. Lütfen sesimize kulak verin Cumhurbaşkanım. Biz Suriye Türkmenleri olarak bu haktan yararlanmak istiyoruz. Son olarak bizler bu basın toplantısını düzenleyen Suriye Türkmen Gençlik Topluluğu, Fatih Topluluğu, Suriye Süleyman Şah Derneği, Türkmen Düşünce Hareketi üyeleri ve tüm Türkmen halkı adına bizleri bağrına basan yüce Türk milletine ve yüce devletimize sonsuz şükranlarımızı sunarız" ifadeleri kullanıldı.

Basın açıklamasının son kısmında, Türkiye genelinde yaşayan tüm Türkmenlerin vatandaşlık hakkından yararlanmak istediğini vurgulayan Abdulkerim Çavuş, bu rakamın da yaklaşık olarak 800 bin ile 1 milyon arasında olduğunu vurguladı.

(İHA)

Mevlüt Çavuşoğlu, Lübnan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 09.08.2020 17:07

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Suriyeli Türkmenlerden vatandaşlık talebi - Son Dakika

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