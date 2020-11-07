Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor - Son Dakika

Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor

07.11.2020 08:41
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor, System.String[]

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp gelerek 6 yıl önce Diyarbakır'a yerleşen ailenin oğlu Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Umran Mella Ali (18), geçen yıl sınıf birincisi oldu.

SURİYE'deki iç savaştan kaçıp gelerek 6 yıl önce Diyarbakır'a yerleşen ailenin oğlu Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Umran Mella Ali (18), geçen yıl sınıf birincisi oldu. Mella Ali, boş zamanlarda lokantada çalışarak, biriktirdiği parayla hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu tıp fakültesi için ücretli olarak kurslara gidiyor.

Suriye'nin Haseke kentinden iç savaştan kaçarak Türkiye'ye annesi, babası ve ağabeyiyle birlikte 2014'te gelen Umran Mella Ali, Diyarbakır'da yaşamını sürdürüyor. İlk iki yıl boyunca okuldan uzak kalan Mella Ali, Suriyelilere yönelik olarak 2017'de açılan okula gidip, kaydını yaptırdı. 8'inci sınıfı burada tamamlayan Mella Ali, daha sonra LGS'ye girdi. Ancak Türkçe bilgisi olmayan Mella Ali, okul kazanamayınca Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne kayıt yaptırdı. Başarılı olan Mella Ali, 2 yıldır sınıf birincisi olarak eğitimini sürdürüyor. Mella Ali, pandemi nedeniyle kısıtlı olarak gittiği okulundan kalan boş zamanlarda başta lokanta olmak üzere günübirlik işlerde çalışarak, biriktirdiği parayla hem ailesine bakıyor hem de hayalini kurduğu tıp fakültesi için ücretli olarak kurslara gidiyor.

'TÜRKÇEMİ GELİŞTİRDİM, 10'UNCU SINIFTA BİRİNCİ OLDUM'Mella Ali, ülkesindeki savaştan dolayı sürekli patlamalar olduğunu ve okulların da bu sebeple kapandığını ifade ederek, "Türkiye'ye 2014'te geldik, burada okumayı devam ettirmek istiyordum. Yeni gelmiştik, maddi durumumuz biraz kötüydü, çalışmak zorundaydım. İş buldum, çalıştım fakat okula gidemedim. Babam yaptığı araştırmada Suriyeliler için okulun olduğunu öğrendi. Okula başvurup, kaydımı yaptırdım. Daha sonra LGS'ye katılmam gerekiyordu. Türkçem o kadar iyi değildi. Kendimi ifade edebilecek kadar biliyordum. Sınava girdim, başarı elde edemedim. Bunun üzerine kaydımı Diyarbakır Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'ne yaptırdım. Meslek lisesinin ne olduğunu bilmiyordum. 9'uncu sınıf iyi geçti. Bütün kültür derslerini görüyordum. 10'uncu sınıfa geçtim, Türkçemi de geliştirdim. Kültür dersleri azaldı, bu kez daha çok atölyeye gidiyorduk, 10'uncu sınıfta birinci oldum" dedi. 'TÜRKİYE'DE TÜRKÇE, ALMANCA, İNGİLİZCE VE KÜRTÇE ÖĞRENDİM'

Suriye'de 5'inci sınıfa kadar okuduğunu ve temelinin iyi olmadığını anlatan Umran Mella Ali, Türkiye'de bulunduğu sürede Türkçe, Almanca, İngilizce ve Kürtçe öğrendiğini söyledi. Hedefinin tıp fakültesinde okumak olduğunu belirten Mella Ali, "Hayalimin peşinde koştum. Hem çalışıyordum hem okuyordum. Çalışıp, para kazanıyordum. Hem aileme veriyordum hem de dershaneye kaydolmak için para topluyordum. Kaydımı oluşturdum, çok iyi oldu. Matematik, fizik ve kimya dersleri benim için önemli. Çünkü benim hayalim tıp. Suriye'de Arapça biliyordum. Türkiye'de Türkçe, Almanca, İngilizce ve Kürtçe öğrendim. Biraz daha geliştirmek istiyorum. Burslu okumak istiyorum. Evimizde iki kişi çalışıyor. Annem ve babam biraz yaşlı, çalışamazlar. Benle ağabeyim tek çalışıyoruz. Biraz zor ama mücadele ediyoruz" diye konuştu.


Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor
Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor

Anadolu Lisesi, Diyarbakır, Türkiye, Suriye, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor - Son Dakika


YORUMLAR

Son Dakika

İstanbul'da akıl almaz olay! Morg görevlisi, ölen kişinin cebinden 90 bin liralık çeki çaldı Merkez Bankası Başkanı Murat Uysal görevden alındı, yerine Naci Ağbal atandı Prof. Dr. Mehmet Ceyhan'dan aspirin uyarısı: Koronavirüs tanısı konmadıkça kan sulandırıcı olarak kullanmayın Almanya Türkiye'yi koronavirüs risk bölgesi ilan etti! Anlaşma iptal edildi Artan vakalar sonrası Bakan Koca'dan hayati iki uyarı: Seyahatlerinizi erteleyin, hareketliliğinizi sınırlandırın Kubilay Aka ifade vermeye gitmeyince hakkında yakalama kararı çıkartıldı 'Süt banyosu' rezaletinin yaşandığı Benefit Süt Toplama Merkezi'nin sahibi, işçilerin bahanesine sığındı: Süt değil deterjandı TRT'nin Gönül Dağı dizisinde 39 kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı
Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor Joe Biden seçim sonucu netleşmeden ABD halkına seslendi: Öfkeyi ve şeytanlaşmayı geçmişte bırakmamız gerekiyor         
08:36
Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı Başarılı oyuncu Celil Nalçakan, Kırmızı Oda dizisinden ayrıldı         
08:18
Ankara'da baba katliamı! Eşi, kızı ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü Ankara'da baba katliamı! Eşi, kızı ve oğlunu başından silahla vurarak öldürdü         
01:29
ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak ABD Başkanı Trump, geride olduğu seçimin faturasını kesti! 3 üst düzey devlet yetkilisini kovacak         
23:57
Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı Gaziantep-Beşiktaş maçında sinirler gerildi! Yedek kulübesi bir anda karıştı         
23:25
Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı Ermenistan'ın Suriye'den Dağlık Karabağ ve Zengilan'a getirdiği paralı askerlerin listesi ortaya çıktı         
22:08
Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı Ronaldo'nun sevgilisi Georgina, yarışma programına aslan kostümüyle katıldı         
20:43
Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı Koronavirüsün düşmanı olduğu ortaya çıkan Aspirin'le ilgili çalışma başlatıldı         
19:41
İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin İl Milli Eğitim Müdürü'nden özel eğitim merkezine 'eskiyen bayrak' tepkisi: Acilen bu bayrağı değiştirin         
16:01
Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü Koronavirüs tedavisi gören 14 yaşındaki Semir öldü         
15:01
Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti Rahmetli Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez hayatını kaybetti         
14:12
Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler Yaşlı kadının başına gelenler, tüyler ürpertti: Kahvesine uyuşturucu hap koyup, zorla ilişkiye girdiler         
12:24
2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var 2021 yılındaki asgari ücretin belirlenmesi için ilk adım atıldı! Bakan Selçuk'tan açıklama var         
11:48
Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti Evliliklerini kurtarma bahanesiyle kadınları taciz eden sözde hoca: Kadını taciz etmedim, o beni taciz etti         
11:26
Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı Tarlasından 1 milyar yıllık kaya çıkan çiftçi neye uğradığını şaşırdı         
11:09
Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu Kardeşiyle birlikte olduğu kocasının mezarı başında cinayet itirafında bulmuştu, ifadesi kan dondurdu         
10:52
ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu ABD seçimlerinde son düzlüğe girildi! Biden Pensilvanya'da öne geçti, Trump Yüksek Mahkemeye başvurdu         
09:24
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 7.11.2020 08:50:50. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Suriyeli Umran, sınıf birincisi olduğu Türkiye'de tıp okumak istiyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei