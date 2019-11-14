Son Dakika Haberleri: Suriyeli ünlü şarkıcı, Akçakale'da fırın açtı
Son Dakika Güncel Suriyeli ünlü şarkıcı, Akçakale'da fırın açtı

Suriyeli ünlü şarkıcı, Akçakale'da fırın açtı

6 saat önce

SURİYELİ şarkıcı Ömer Süleyman, Urfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı.

Suriyeli ünlü şarkıcı, Akçakale'da fırın açtı, System.String[]
SURİYELİ şarkıcı Ömer Süleyman, Urfa'nın Akçakale ilçesinde fırın açtı. Dabke müziğinin kralı olarak bilinen Süleyman, 'Warni Warni' şarkısıyla dünyaca üne kavuşması nedeniyle açtığı fırında dul, yetim ve parası olmayanlara bedava ekmek dağıtıyor.

Suriye'nin Resulayn bölgesinde doğan ve iç savaşın ardından Türkiye'ye yerleşen Omer Süleyman, Akçakale'de günlük 2 bin ekmek imal edilen bir fırın açtı. Ülkesindeki iç savaştan kaçarak Şanlıurfa'ya yerleşen, iki eşinden 9 çocuğu bulunan Süleyman, fırınında DEAŞ ve PKK/ YPG terör örgütlerinin zulmünden kaçarak Akçakale'ye yerleşen dul, fakir ve yetim ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyor. 1994 yılında düğünlerde şarkı söyleyen ve ardından dünya çapında üne sahip olan Omer Süleyman, açtığı fırın sayesinde yoksulların yüzünü güldürüyor. Sabah saatlerinden itibaren fırının önünde toplanan kalabalık, ekmeklerini alıp evlerinin yolunu tutuyor. Omer Süleyman, her hafta sonu Avrupa ve çeşitli ülkelerde konserlerine devam ediyor.Fırında her gün 200 aileye ekmek dağıttıklarını söyleyen Omer Süleyman, "Biz böyle bir işletme açarak ilk önce insanlar için bir çalışma ortamı hazırladık. Bununla beraber Akçakale'de yaşayan fakir ve muhtaç Suriyeli ve Türk ailelere ücretsiz ekmek dağıtıyoruz. Bu işletmemizde günlük 2 bin ekmek üretiyoruz. Tespit edilen 200 Türk ve Suriyeli aileye ücretsiz veriyoruz, diğerlerini de normal şekilde satıyoruz" dedi.


- Şanlıurfa
Şanlıurfa, Akçakale, Suriye, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 14.11.2019 04:11 Kaynak: DHA
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Suriyeli fenomen Ömer Süleyman, Akçakale'de açtığı fırında parasız olanlara bedava ekmek dağıtıyor
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