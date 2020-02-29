Suriyeli uyruklu kişinin yaralanmasıyla ilgili Gaziantep'te 12 şüpheli yakalandı - Son Dakika

Gaziantep'te, Suriye uyruklu bir kişinin yaralanmasına ilişkin 12 şüpheli gözaltına alındı.

Valilikten yapılan yazılı açıklamaya göre, İdlib'de meydana gelen saldırıda şehit olan askerlerle ilgili toplumsal hassasiyetleri kullanmak suretiyle kişilere ve araçlara zarar vermek isteyenlere yönelik çalışma başlatıldı.

Bu kapsamda dün saat 20.30 sularında Üçoklar Mahallesi'nde Suriye uyruklu M.A'nın kesici aletle yaralanmasıyla ilgili Emniyet Müdürlüğü tarafından yapılan çalışmalarda 12 şüpheli, Cinayet Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.

Olayda kullanılan suç aleti bıçağın da ele geçirildiği olayla ilgili 12 şüpheli hakkında adli işlem başlatıldı.