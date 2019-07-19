Son Dakika Haberleri: Suriyeli uyuşturucu tacirleri 'gece kartallarına' yakalandı
Son Dakika 3. Sayfa Haber

Suriyeli uyuşturucu tacirleri 'gece kartallarına' yakalandı

2 saat önce

Sultangazi'de, piyasaya captagon cinsi uyuşturucu hap sürmek isteyen 2 Suriyeli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı.

Suriyeli uyuşturucu tacirleri 'gece kartallarına' yakalandı, System.String[]
Sultangazi'de, piyasaya captagon cinsi uyuşturucu hap sürmek isteyen 2 Suriyeli, mahalle bekçileri tarafından yakalandı. Operasyonun devamında yakalanan 4 Suriyeli ile birlikte toplam 6 şüpheli tutuklandı.

Alınan bilgiye göre; 'gece kartalları' olarak bilinen çarşı ve mahalle bekçileri, 9 Temmuz akşam saatlerinde Sultangazi'de durumundan şüphelendikleri Arap kökenli iki kişiye kimlik kontrolü yaptı. Suriye uyruklu oldukları öğrenilen Casım El-Medad M.(32) ile Salih T.'nin(25) yapılan üst aramasında 745 kapsül uyuşturucu hap ele geçirildi.

Suriye uyruklu uyuşturucu satıcıları sevk edildikleri mahkemece tutuklanırken, operasyonun devamında bu kişilerle bağlantılı olduğu öne sürülen 50. Yıl Mahallesindeki 3 ayrı adreste Ahmed H.(35), Muhammed Enes A.(20), Abdul Mejad A.(27) ve Suheyl M.(28) adlı 4 Suriyeli daha yakalanarak gözaltına alındı.

Baskın düzenlenen adreslerde yapılan aramalarda bin 241 adet captagon ve ramadal türü uyuşturucu hap, yarım kiloya yakın afyon sakızı ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği sanılan 9 bin 740 lira para ele geçirildi.

Suriyeli 4 uyuşturucu satıcısı da emniyetteki işlemlerinin tamamlanmasının ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine konuldu. - İSTANBUL
Sultangazi, 3. Sayfa

Haber Yayın Tarihi: 19.07.2019 12:59 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Günlerdir haber alınamayan kadının evinde satırla öldürüldüğü tespit edildi Sahte aileden akılalmaz vurgun! "Dünya evine gireceğiz" deyip 2 milyon TL dolandırdılar Önce öldürüp, sonra yakmışlardı! Dehşetin tutuklu tek sanığı şarkıcı Tarkan'ın kuzeni tahliye edildi Tünel kapatıp havaya ateş açan magandalar yakalandı

SonDakika.com - Son Dakika Haberleri - Son Dakika
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.7.2019 15:18:56. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Suriyeli uyuşturucu tacirleri 'gece kartallarına' yakalandı
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]