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Suriyeli ve Afgan uyruklu çocuklar Battalgazi'yi gezdi - Son Dakika

Suriyeli ve Afgan uyruklu çocuklar Battalgazi'yi gezdi

01.08.2021 16:28
Suriyeli ve Afgan uyruklu çocuklar Battalgazi'yi gezdi, System.String[]

Malatya'da Battalgazi Belediyesince, Dünya Dostluk Günü dolayısıyla düzenlenen gezi turunda Suriye ve Afgan uyruklu çocuklar ilçeyi tanıma fırsatı buldu.

Malatya'da Battalgazi Belediyesince, Dünya Dostluk Günü dolayısıyla düzenlenen gezi turunda Suriye ve Afgan uyruklu çocuklar ilçeyi tanıma fırsatı buldu.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Belediye Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürlüğü ile Malatya Şam Derneği tarafından 30 Temmuz Dünya Dostluk Günü nedeniyle Battalgazi'de özel bir gezi turu düzenlendi.

Battalgazi Belediyesinin üstü açık tur otobüsüyle düzenlenen tarihi gezi turuna, 10 Suriyeli, 10 Afgan ve 10 Türk çocuğu katıldı.

Battalgazi Belediye Başkanı Osman Güder, çocuklar ile bir araya gelerek fotoğraf çektirdi.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Güder, Türkiye'nin tüm mazlumların yurdu olduğunu bildirdi.

Suriye'den, Irak'tan, Afganistan ve bunun yanında diğer ülkelerden gelen çocuklara her zaman kucak açtıklarını aktaran Güder, şöyle devam etti:

"Türkiye'nin bu fedakarlıkları hem insanlığın onurunu hem de mağdur ve mazlumların hayatını kurtarmıştır. Şu anda dünya genelinde 82 milyonun üzerinde yerinden edilmiş kişi ve 26 milyonu aşkın mülteci vardır. Mültecileri ve sığınmacıları göçe zorlayan sebeplerin ortadan kaldırılması şarttır."

Malatya Şam Derneği Başkanı Hüseyin Polat ise Güder'e misafirperverliğinden dolayı teşekkür etti.

Suriyeli, Malatya, Suriye, Afgan, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Suriyeli ve Afgan uyruklu çocuklar Battalgazi'yi gezdi - Son Dakika


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