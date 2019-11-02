Son Dakika Haberleri: Suriyeli ve Iraklı Araplar, Çanakkale şehitliğinde atalarını ziyaret etti
Son Dakika Güncel Suriyeli ve Iraklı Araplar, Çanakkale şehitliğinde atalarını ziyaret etti

Suriyeli ve Iraklı Araplar, Çanakkale şehitliğinde atalarını ziyaret etti

7 saat önce

Suriyeli ve Iraklı Türk Kızılay Toplum Merkezi yararlanıcıları, Çanakkale Şehitler Abidesine giderek atalarını ziyaret etti.

Suriyeli ve Iraklı Araplar, Çanakkale şehitliğinde atalarını ziyaret etti, System.String[]

Suriyeli ve Iraklı Türk Kızılay Toplum Merkezi yararlanıcıları, Çanakkale Şehitler Abidesine giderek atalarını ziyaret etti.


Türk Kızılay Toplum Temelli Göç Programları Koordinatörlüğü, Sosyal Uyum Programı kapsamında yerel halk ve göçmenler arasında bir arada yaşama kültürünün geliştirilmesi maksadıyla, ataları Çanakkale Savaşı'nda şehit olan Suriyeli ve Iraklı aileleri Çanakkale'ye götürdü. Duygulu anlar yaşayan ziyaretçiler, şehitlikler başında bol bol dua etti. Toplam 50 kişiden oluşan heyet, şehitliklerin arasında tek tek gezerek Çanakkale ruhunu 104 yıl sonra hep birlikte yeniden yaşadı.


"Osmanlı ailesinin bağlarını güçlendirmek istedik"


Düzenlenen ziyaret ile ilgili görüşlerini paylaşan Türk Kızılay Genel Müdürü Dr. İbrahim Altan, "Bilindiği gibi 2011 yılından bu yana ülkemizde Suriyeli misafirler bulunmakta. Biz de Türk Kızılay olarak toplam 16 toplum merkezimizde Suriyeli misafirlerimize hizmet veriyoruz. Hizmet verdiğimiz Suriyeli misafirlerimizin bir kısmının dedelerinin Çanakkale Savaşlarında şehit olduğu ya da yaralandığını, aynı zamanda onlarda bu savaşlarla alakalı büyük hatıraların olduğunu keşfettik. Onlardan bir kısmını, 29 Ekim'de başlayan Kızılay Haftamız dolayısıyla Çanakkale Şehitliğine ziyarete getirdik. Onlar duydukları hikayeleri yerinde görsünler ve kendi torunlarına da anlatsınlar istedik. Buradaki ziyaret ile hem onların toplumumuzla olan uyumunu arttırmak hem de büyük ailenin yani Osmanlı ailesinin bağlarını güçlendirmek istedik" ifadelerini kullandı.


Ziyarete katılan Suriyeli ve Iraklı ziyaretçiler de dedelerinin şehitliklerine gerçekleştirdikleri ziyaretten dolayı duydukları mutluluğu dile getirerek, organizasyonda emeği geçen isimlere teşekkür ettiler. - ÇANAKKALE

Güncel

Haber Yayın Tarihi: 02.11.2019 03:44 Kaynak: İHA
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