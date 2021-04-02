Suriyeli ve Türk 3 bin 500 yetimin yüzü hayırseverlerin desteğiyle gülüyor - Son Dakika

Şanlıurfa'da, hayırseverlerin desteğiyle Suriyeli ve Türk 3 bin 500 yetime aylık yaklaşık 500 bin lira ayni yardım yapılıyor.

Şanlıurfa İHH İnsani Yardım Derneği Başkanı Behçet Atila, AA muhabirine, İHH olarak 12 yıl önce Şanlıurfa'da yetim çocuklara yönelik yardım çalışmalarına başladıklarını ifade etti. İlk başlarda az sayıda yardım yapılan yetim sayısının şimdi 3 bin 500'e yükseldiğini aktaran Atila, şöyle konuştu:

"Hayırseverlerimizin destekleriyle kentteki Suriyeli ve Türk yetim ailelere aylık yaklaşık 500 bin lira dağıtıyoruz. Nakdi yardımların dışında yetim ailelerimize gıda, hijyen seti, ev eşyaları, kira desteği, gelinlik çağındaki kızlarımıza çeyiz yardımı gibi çeşitli yardımlar da yapıyoruz. Belki yaptığımız yardımlar yetim ailelerimiz için yeterli değil ama en azından bir nefes almalarını sağlıyor. Şimdilik 3 bin 500 yetim çocuğumuzun ailelerine destek veriyoruz, inşallah hayırseverlerin destekleriyle kentteki tüm yetim çocuklarımıza yardımda bulunmak istiyoruz."

Ramazan ayında ayni ve nakdi yardımlara ağırlık verilecek

Yaklaşan ramazan ayı öncesinde yetimlere yönelik çalışmaları hızlandırdıklarını belirten Atila, şunları söyledi:

"İnşallah ramazan ayında yetim ailelerimize gıda ve giyim gibi yardımlarda da bulunacağız. Yetimin sahibi Allah'tır. Biz İHH olarak yetimlerimizi kutsal emanetler olarak görüyoruz. 'Yetim gülerse dünya güler' sloganımız kapsamında tüm hayırseverlerin desteğiyle yetimleri sevindirmeye çalışıyoruz. Nakdi ve ayni yardımlarımızın dışında yetimlerimizin yanında olmaya da gayret ediyoruz. Çünkü yetimler ayni ve nakdi yardımlara ihtiyaç duyduğu kadar ilgi ve alakaya da ciddi anlamda ihtiyaç duyuyorlar. Kadın kollarımız ve yetim birimlerimiz yetim ailelerimizle bir araya gelerek sohbet ediyor ve onları mutlu ediyor. İnşallah hayırseverlerimizin destekleriyle Suriyeli ve Türk yetimlerimize olan yardımlarımızı sürdüreceğiz."