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SURİYELİ VE TÜRK 400 KURSİYERE SERTİFİKA - Son Dakika

SURİYELİ VE TÜRK 400 KURSİYERE SERTİFİKA

03.02.2022 14:54

TÜRKİYE genelinde aralarında Hatay'ın da bulunduğu 10 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 'güçlü geçim dayanıklı toplum' sloganıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek yürütülen proje...

TÜRKİYE genelinde aralarında Hatay'ın da bulunduğu 10 ilde Tarım ve Orman Bakanlığı ile Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı desteğinde Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) tarafından 'güçlü geçim dayanıklı toplum' sloganıyla Avrupa Birliği tarafından finanse edilerek yürütülen proje ile mesleki yeterlilik kazanan Suriyeli ve Türk 400 kursiyere sertifika verildi.

İstihdam olanakları vasıtasıyla geçici koruma altında bulunan Suriyelilerin ve konuk toplulukların özgüvenlerinin artırılması ve tarıma dayalı geçimlerinin geliştirilmesi projesi çerçevesinde, Hatay İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile FAO ortaklığında, ağırlıklı olarak Suriyeli mültecilerin tarım sektöründe istihdam edilmeleri hedefiyle gerçekleştirilen eğitim kursunu tamamlayan kursiyerler için Antakya'da bir otelde İstihdam Fuarı düzenlendi. İstihdam Fuarı'na çoğunluğunu mültecilerin oluşturduğu kursiyerler, firma temsilcileri ile kurum ve kuruluş temsilcileri katıldı.

Proje ile Suriyeli sığınmacı nüfusun yerel halk ile uyumunu arttırdığını ve tarımsal üretime olan etkisinin fırsata çevirmeye başladıklarını belirten İl Tarım ve Orman Müdürü Ergün Çolakoğlu, 'Bu kursiyerlerimizin İŞKUR Hizmet Noktası ve İstihdam sistemine kayıtları tamamlamış olup, kursiyerlerimizden 98 'i SGK'lı olarak istihdam edilirken 152 kursiyerimizde mevsimlik işçi olarak çalışmaktadır. Ayrıca proje kapsamında Suriye vatandaşı olan kursiyerlerimizin çalışma ve izin muafiyeti için gerekli işlemler kurumumuz tarafından yürütülmüş ve çalışma izin muafiyet belgeleri alınmıştır. Projemizin diğer bileşeni olan uygulamalı çiftçi tarla okulu kapsamında 6 tane kurs tamamlandı. Bu kapsamda toplam 150 kursiyer eğitilmiştir. Tarımsal becerilerin geliştirilmesi programında ise 150 Suriyeli kursiyerimiz 50 gün süre ile toplum yararına istihdam edilmiştir' dedi.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü Saha Proje Koordinatörü Baran Kenan Polat ise, Türkiye'ye gelen sığınmacıların tarımsal geçmişi olduğunu araştırmalar neticesinde öğrendiklerini ve bu yönde proje geliştirdiklerini söyleyerek, 'Burada eğitim sağlayarak, sosyal entegrasyonun sağlanmasına katkı sağlayacak projeler geliştirdik ve bu vesileyle istihdamı arttırmaya yönelik çalışmalar yapıyoruz. Bu projemizde, Hatay'ın da içinde bulunduğu 10 ilimizde uyguluyoruz ve Avrupa Birliği tarafından desteklenen bir proje ve 10 milyon Euro'luk bir proje. Bu proje vasıtasıyla 6 bin 200 faydalanıcıya ulaştık' dedi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Özge İmamoğlu ise, projeye katılan ve katkı sağlayanlara teşekkür ederek, bu ve buna benzer projelerin devam edeceğini dile getirdi. Program, proje paydaşı olan ve eğitimlere katılan kursiyerlerin başarı hikayelerini anlattıkları fuar, eğitimlere katılan kursiyerlere sertifikaları verilmesi ve stantların gezilmesi ile son buldu.

SURİYELİ VE TÜRK 400 KURSİYERE SERTİFİKA
SURİYELİ VE TÜRK 400 KURSİYERE SERTİFİKA
SURİYELİ VE TÜRK 400 KURSİYERE SERTİFİKA

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Avrupa Birliği, Suriyeli, Türkiye, Tarım, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel SURİYELİ VE TÜRK 400 KURSİYERE SERTİFİKA - Son Dakika


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