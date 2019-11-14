Adana'da, "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi Projesi" kapsamında el sanatları ve hediyelik eşya yapımı kursu alan Türk ve Suriyeli 25 kadın için "Ekmek Kapısı" adıyla kooperatif kuruldu.

Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliği, Tarım ve Orman Bakanlığı, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, Göç İdaresi Genel Müdürlüğü iş birliğince yürütülen proje kapsamında, İl Tarım ve Orman Müdürlüğünde "Ekmek Kapısı" atölyesi oluşturuldu. Burada, atık malzemeleri değerlendiren 15'i Suriyeli 25 kadın, meslek öğrenmelerinin yanı sıra aile bütçesine de katkıda bulunma şansı yakaladı.

Ülkesindeki savaştan kaçan, ekonomik nedenlerle eğitimine devam edemeyen ve çeşitli sebeplerle istedikleri mesleği yapamayan kadınlar, buradaki atölyede hayallerini gerçekleştirme fırsatıyla tanıştı. Kadınlar, özellikle atık malzemelere yeniden hayat vererek çanta, kapı süsü, yastık, kılıf ve çeşitli objeler üretmeye başladı. Ürünlerin gelir getirmesi amacıyla da adını atölyeye de veren "Ekmek Kapısı" ismiyle kooperatif kuruldu.

Suriyeli ve Türk kadınlar, buradan elde edilecek gelirle hem aile ekonomisine katkıda bulunacak hem de hayallerini gerçeğe dönüştürmenin mutluluğunu yaşayacak.

"Kadınlarımız bir anda hayallerini kağıda dökmeye başladı"

FAO Türkiye Temsilci Yardımcısı Ayşegül Selışık, AA muhabirine yaptığı açıklamada, Türkiye genelinde uygulanan proje kapsamında Adana, Gaziantep, Kilis, İzmir, Manisa, Bursa, Mersin ve Şanlıurfa'da bin 115 kişiye eğitim verildiğini söyledi.

Adana'da 118 Suriyeli 175 kişinin meyve fidanı, turunçgil, örtü altı sebze, süt sığırı yetiştiriciliği, el sanatları ve hediyelik eşya yapımı kursu aldığını belirten Selışık, bunlardan 133'ünün kadın kursiyerlerden oluştuğunu aktardı. Kentte el sanatları ve süs eşyası yapımı konusunda eğitim alan 15'i Suriyeli 25 kadın için "Ekmek Kapısı" atölyesi oluşturulduğunu dile getiren Selışık, şöyle devam etti:

"Ekmek Kapısı, evde çalışmak isteyen ya da dışarı çıkmak istemeyen, gelir getirmek isteyen kadınlara bir iş fırsatı sağlamak amacıyla oluşturuldu. Bu da bir kooperatife dönüştürüldü. İl Tarım ve Orman Müdürlüğü ile çalışıyoruz. Burada bir tasarımcımız var. Tüm ürünler yoğun emek verilerek hazırlanıp tasarlandı. Burada, hiçbir şekilde kalem tutmayı, resim yapmayı bilmeyen kadınlarımız bir anda hayallerini kağıda dökmeye başladılar. Bu hayaller de ürüne dönüştü. Ortaya da Adana'ya özgü ürünler çıktı."

Selışık, atölyede, atık malzemelerin yeniden ekonomiye kazandırıldığını, ayrıca kadınlara kişisel gelişimleri için onlara eğitimler de verildiğini ifade etti.

Kadınlar "iş hayatı"ndan memnun

Suriyeli Fatma Muhammed Ali (33), 5 yıl önce eşi ve 6 çocuğuyla ülkesinin Hama bölgesinden geldiğini ve kurs sayesinde aile ekonomisine katkı sağlamaya başladığını belirtti. Kursta bir meslek edinmenin yanı sıra Türkçe de öğrenmeye başladığını aktaran Ali, "Ekmek Kapısı"yla hayatının daha güzel hale geldiğini söyledi.

Nazlı Ertem (20) de kursta meslek öğrenmenin yanı sıra aile ekonomisine de katkıda bulunma şansı yakaladığını anlattı.

Suriyeli kadınlarla bir arada olmanın kendilerine çok şey kazandırdığını dile getiren Ertem, "Biz onlardan Arapça, onlar da bizden Türkçe öğreniyor. Çok iyi anlaşıyoruz." dedi.

Suriyeli Afra Alkhlif (19) de ülkesindeki savaştan kaçarak Türkiye'ye sığındığını anlatarak burada edindiği mesleğinin hem kendisine hem ailesine mutluluk verdiğini kaydetti.