Suriyeli ve Türk kadınlar kooperatif kurdu - Son Dakika

Mardin'de Suriyeli ve Türk kadınların ürettikleri Halep sabununu satmak için kurduğu kooperatifin açılışı yapıldı.

Tarım ve Orman Bakanlığı, Birleşmiş Milletler Dünya Gıda ve Tarım Örgütü (FAO), Japon sivil toplum örgütü AAR JAPAN ve Mardin Şükraan Ekonomik Tarımsal Kalkınmayı ve Sosyal Gelişimi Destekleme Derneği iş birliğiyle yürütülen "Halep Sabunları Projesi" kapsamında merkez Artuklu ilçesinde tarihi bir konakta atölye kuruldu.

Atölyede eğitim alan 15'i Suriyeli 30 kadın, ürettikleri sabunun satışı için "Artuklu Topraktan Tabağa Toplumsal Kalkınma Kooperatifi"ni kurdu.

Kooperatifin açılışı dolayısıyla düzenlenen törende konuşan proje yürütücü şef Ebru Baybara Demir, bölgede özellikle kadınların işsizlik sorununa bir nevi katkıda bulunmak için böyle bir çalışma başlattıklarını söyledi.

2 yıl önce 24'ü Suriyeli 44 kadınla yola çıktıkları projeyi geçen yıldan bu yana 30 kadınla sürdürdüklerini dile getiren Demir, Mardinli ve Suriyeli kadınların ilk kez bir kooperatif kurduğunu vurguladı.

Yerel piyasalardan ve turizm sektöründen başlayarak dünyaya açılmayı hedeflediklerini anlatan Demir, "Halep sabununun içerisinde yüzde 93 yağ var, kostik oranı çok düşük. İçindeki kimyasal da pişirme yöntemiyle uçuruluyor. Gerçekten çok nitelikli ve kaliteli bir sabun üretiliyor. Türkiye'ye örnek bir proje oldu. Kadınlar kendi mekanlarında 10 yıl boyunca FAO ve AAR JAPAN'ın desteğiyle ürettiklerini satıp, istihdama katılabilecek." diye konuştu.

FAO Gıda Güvenliği Uzmanı Keiro Obaara da BM olarak dünyanın çok farklı ülkelerinde birçok projeyi desteklediklerini, bunların en zor olanının kooperatifleşme olduğunu belirtti.

"Buradaki kooperatifleşme sürecinde şüphesiz en kayda değer şey, Suriyeli ve Türk kadınların beraber çalışmasının sağlanmasıdır." diyen Obaara, üretilen sabunların yüksek kalitede olduğunu aktardı.

Artuklu Belediye Başkanı Abdulkadir Tutaşı ise turizmle anılan bir ilçede bu tür çalışmaların ileriye dönük önemli faydalarının görüleceğine dikkati çekerek projede emeği geçenlere teşekkür etti.