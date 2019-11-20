Birleşmiş Milletler Gıda ve Tarım Örgütü (FAO) ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğiyle hayata geçirilen "İstihdam Olanakları Vasıtasıyla Mültecilerin Öz Yeterliliklerinin Artırılması ve Tarıma Dayalı Geçimlerinin Geliştirilmesi" projesi kapsamında Suriyeli ve Türk kursiyerler, Gaziantep'teki "İstihdam Fuarı"nda işverenlerle bir araya geldi.

Türkiye ve Avrupa Birliği tarafından finanse edilen, FAO, BM Mülteciler Yüksek Komiserliği ile Tarım ve Orman Bakanlığı iş birliğinde yürütülen proje kapsamında eğitimlerini tamamlayan 140 kursiyere, kentte bir otelde düzenlenen programda sertifikaları verildi.

Tarım ve Orman Bakanlığı Avrupa Birliği Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü, Uluslararası Kuruluşlar Daire Başkanı Şule Özge İmamoğlu, programda yaptığı konuşmada, Suriye'de 2011'de başlayan iç savaş nedeniyle yaklaşık 7 milyon kişinin ülkelerini terk etmek zorunda kaldığını hatırlattı.

Suriyelilerin büyük bir kısmının Türkiye'de ikamet ettiğini belirten İmamoğlu, ülke olarak böyle bir ev sahipliği yapmaktan gurur duyduklarını söyledi.

Türkiye'nin büyük bir insani krize sessiz kalmayarak dünyada en çok sığınmacıya ev sahipliği yapan ülke konumunda bulunduğunu dile getiren İmamoğlu, şöyle devam etti:

"Tüm Suriyeli sığınmacılara etkin sağlık hizmetleri sunuluyor. Kayıp bir neslin oluşmaması için Suriyeli çocuklar okula kazandırılmaktadır. Barınma merkezleri ve dışındaki nüfusa ise mesleki eğitimler verilmekte ve nitelikli kamu hizmetleri sunulmaktadır. Ülkemiz tarafından Suriyeli sığınmacıların yaralarının sarılması ve yeniden hayat tutunmaları için BM standartlarında 35 milyar doları aşkın bir kaynak harcanmıştır. Uluslararası toplumun katılımıyla Suriye krizi konusunda kapsamlı ve koordineli adımlar atılması ve Türkiye'ye destek verilmesi hususu aciliyet arz etmektedir. Bu açıdan BM'nin bu önemli kuruluşlarıyla el ele vererek krizin bölgedeki olumsuz yönlerini azaltmaya yönelik ciddi bir çaba gösteriyoruz."

FAO'nun program sorumlusu Sheikh Ahaduzzaman ise yaklaşık 4 aydır İstihdam Fuarları'nı organize edebilmek için çalıştıklarını kaydetti.

Kursiyerlere teorik ve uygulamalı eğitimlerin verildiğini aktaran Ahaduzzaman, amaçlarının istihdam olanaklarını artırmak olduğunu dile getirdi.

Türkiye'nin Suriye'deki krizi çözmek için çok ciddi katkılarda bulunduğunu bildiren Ahaduzzaman, şunları kaydetti:

"Bütün çalışmalarımız kırsal alanda yaşayan Suriyeli mültecilerin ve yerel toplulukların geçim kaynaklarını, bu topluluklar arasında uyum, istihdam olanaklarını güçlendirmeyi amaçlamaktadır. Biz bu insanları eğiterek ve aynı zamanda yerel ekonomiye ve olanaklara destek verebilmeleri için bu tür programlar organize etmeye karar verdik. Bu çalışmaları yaparken özellikle entegrasyon konularına odaklandık. Özellikle eğitime katılacak kursiyerlerin dikkatli bir şekilde seçimini yaptık. Eğitimlere çok ciddi şekilde kadınlar katıldı. Beraber çalışırsak çok büyük değişiklikler getireceğimize inanıyoruz. Özellikle kırsal alanda yaşayan sadece Suriyeli mülteciler için değil aynı zamanda yerel topluluklar için de çok büyük değişiklikler getireceğimize inanmaktayız."

Konuşmaların ardından eğitimlerini tamamlayan Türk ve Suriyeli kursiyerlere sertifikaları verildi.