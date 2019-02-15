Suriyeli ve Yerel İşletmelerin Kapasitelerini Geliştirme" Projesi

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunca (GİZ) yürütülecek "Suriyeli ve Yerel İşletmelerin Kapasitelerini Geliştirme" projesi ile 3 bin Suriyeli ve yerel işletmeye eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceği bildirildi.

Gaziantep Ticaret Odası (GTO) ve Alman Uluslararası İşbirliği Kurumunca (GİZ) yürütülecek "Suriyeli ve Yerel İşletmelerin Kapasitelerini Geliştirme" projesi ile 3 bin Suriyeli ve yerel işletmeye eğitim ve danışmanlık hizmeti verileceği bildirildi.



GTO, GİZ iş birliği ile kurduğu Ek Eğitim Merkezini hizmete açtı.



GTO'dan yapılan yazılı açıklamaya göre, mesleki eğitim ve danışmanlığa yönelik proje çalışmalarının yürütüleceği merkez, ilk olarak GİZ tarafından desteklenen Suriyeli ve Yerel İşletmelerin Kapasitelerini Geliştirme Projesi'ne ev sahipliği yapacak.



Uzun yıllardır üyelerinin iş hayatındaki başarılarına destek olmak amacıyla ihtiyaç duyulan alanlarda eğitim hizmeti veren GTO, hizmet kalitesini arttırmak ve çeşitliliğini genişletmek üzere, Kepkepzade Park İş Merkezinde bir eğitim merkezi kurdu.



Merkezin açılış törenine, Gaziantep Valisi Davut Gül, Dışişleri Bakanlığı Gaziantep Temsilcisi Büyükelçi Adnan Keçeci, Gaziantep Ticaret Borsası Başkanı Mehmet Akıncı, Nizip Ticaret Odası Başkanı Mehmet Özyurt, İslahiye Ticaret Odası Başkanı Selahattin Türkmen, GİZ Gaziantep Temsilcisi Ruth Halle, GTO Yönetim Kurulu Başkanı Tuncay Yıldırım, Meclis Başkanı Hilmi Teymur ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı.



Törende konuşan GTO Yönetim Kurulu Başkanı Yıldırım, eğitimin ülkelerin gelişmesinde ve kalkınmasında temel unsur olduğunu belirterek, GTO için eğitimin tüm hizmet alanları içinde ilk sırada olduğunu belirtti.



GTO'nun her zaman meslek edindirme, istihdam olanaklarının arttırılması ve yeni iş kapasitelerinin geliştirilmesine yönelik proje çalışmalarında bulunduğuna dikkat çeken Yıldırım, GTO Ek Eğitim Merkezinde bu tür projelere daha fazla eğileceklerini aktardı.



Yıldırım, "GTO Akademi, GETHAM, Mesleki Yeterlilik Merkezi ile üyelerimizin mesleki, kişisel ve kurumsal gelişimlerine yönelik eğitimler düzenlerken şehrimizin eğitim hayatına hizmet etmesi için de meslek liseleri kurduk. Hizmete açtığımız GTO Ek Eğitim Merkezimiz ile de üyelerimizin teknik ve idari kapasitelerini arttırmaya yönelik çeşitli eğitim ve danışmanlık faaliyetleri yürüteceğiz. Bu kapsamda merkezimizdeki ilk hizmetimiz GİZ iş birliğinde yürüttüğümüz Suriyeli ve Yerel İşletmelerin Kapasitelerini Geliştirme Projesi çerçevesinde olacak." ifadelerini kullandı.



GİZ Gaziantep Temsilcisi Ruth Halle de proje kapsamında GTO Ek Eğitim Merkezinde Suriyeli ve yerel işletmelere, mesleki ve teknik gelişimlerine yönelik çeşitli başlıklarda eğitim ve danışmanlık hizmetleri verileceğini belirtti.



GTO ile bugüne kadar 300'den fazla katılımcıya eğitim verdiklerini ifade eden Halle, projenin ikinci aşamasında yaklaşık 3 bin işletmeye ulaşmayı hedeflediklerini kaydetti.

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