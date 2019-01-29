Suriyeli Yasin, Parkta Bulduğu Çantayı Polise Teslim Etti
1 saat önce
ADIYAMAN'da Suriye uyruklu Yasin Erbaş (33), parkta bulduğu içinde kredi kartı ve bir miktar olan çantayı polise teslim etti.
ADIYAMAN'da Suriye
uyruklu Yasin Erbaş (33), parkta bulduğu içinde kredi kartı ve bir miktar olan çantayı polise teslim etti.
Olay, akşam saatlerinde Yenipınar Mahallesi'ndeki Demokrasi Parkı'nda meydana geldi. Parkta gezintiye çıkan Suriye uyruklu Yasin Erbaş, bank üzerinde kadın çantası buldu. Türkçe bilmediği için çantanın sahibini bulamayan Erbaş, çantayı Adıyaman
Göç İdaresi'ne götürdü. Erbaş, Göç İdaresi çalışanlarının haber verdiği polise tercüman aracılığı ile durumu anlatarak çantayı teslim etti. Çantanın içerisinde Mizgin S.'ye ait kimlik, kredi kartı ve bir miktar para olduğu öğrenildi.
Erbaş'a teşekkür eden polis ekipleri çantayı polis karakoluna götürerek sahibine ulaşmak için çalışma başlattı.
FOTOGRAFLI - Adıyaman
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.01.2019 06:17 Kaynak: DHA
Günlük Kiralık Dairedeki Cinayette Bilirkişi Raporu Ortaya Çıktı
Motorlu Taşıtlar Vergisinin İlk Taksit Ödemesi 31 Ocak'ta Sona Erecek
Beşiktaşlı Ricardo Quaresma, PFDK'ya Sevk Edildi
Avrupa'nın Dev Ülkesi Polis Teşkilatı Başkan Yardımcılığına Türk İsmi Getirdi