Suriyeli yetim annelerinden sağlık çalışanları için yıkanabilir maske - Son Dakika

Suriye'deki iç savaştan kaçarak Hatay'a sığınan yetim anneleri, Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü bünyesinde ürettikleri 10 bin yıkanabilir maskeyi, yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına ulaştırdı.

Reyhanlı Kaymakamlığı ve İlçe Sağlık Müdürlüğü koordinesinde, vakfın tekstil ve tasarım atölyesinde 10 Suriyeli yetim annesi ve iki personel, yaklaşık 1,5 ayda 10 bin yıkanabilir maske üretti.

Maskeler, paketlenerek kent genelindeki hastanelerde Kovid-19'la mücadelede görev alan sağlık çalışanlarına ulaştırılması amacıyla Hatay İl Sağlık Müdürlüğü yetkililerine teslim edildi.

Yetim Vakfı Reyhanlı Eğitim Köyü Gelişim Koordinatörü Mehmet Güncüm, AA muhabirine yaptığı açıklamada, atölyelerinde Suriyeli yetim anneleri tarafından sağlıkçılar için yıkanabilir maske üretimi yapıldığını söyledi.

Yaklaşık 10 bin maske ürettiklerini belirten Güncüm, "Maskeleri Hatay genelinde görevli sağlık çalışanlarının istifadesine sunduk." dedi.

Yetim annelerinin, maske üreterek aile ekonomilerine de katkı sağladığını ifade eden Güncüm, "Maskeler tamamen izole edilmiş atölyelerde üretiliyor. Üretimimiz devam edecek ve salgınla mücadelede yer almayı sürdüreceğiz." diye konuştu.

Yetim anneleri maske üretiminde yer almaktan memnun

Suriye'nin İdlib bölgesinden yaklaşık 5 yıl önce ilçeye gelen Esma Daban (36), maske üretiminde yer aldığı için mutlu olduğunu dile getirdi.

Dünyanın, salgın nedeniyle önemli bir sorunla karşı karşıya kaldığını, kendilerinin de bu mücadeleye katkı sağlamak istediğini anlatan Daban, "Atölyemizde sağlık çalışanları için maske üretmeyi sürdüreceğiz." ifadesini kullandı.

Suriyeli yetim annesi Beyan Bazarra (30) da Kovid-19'la mücadele eden sağlık çalışanları için yıkanabilir maske ürettiklerini kaydetti.