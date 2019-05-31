Son Dakika Haberleri: Suriyeli yetim çocuklar sevindirildi
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Suriyeli yetim çocuklar sevindirildi

1 saat önce

Kilis'te, Suriyeli yetim çocuklar bayram öncesi sevindirildi.

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Kilis'te, Suriyeli yetim çocuklar bayram öncesi sevindirildi.

Merhamet Teşkilatı Kilis İl Temsilcisi Yahya Öztürk, Ensar Sevgi ve Kardeşlik Derneği desteğiyle 229 Suriyeli yetim,mazlum çocuğa bayram öncesi kıyafet dağıttıklarını ifade ederek, " Ramazan ayı içerisinde yetim ve mazlumlara yönelik yardımlarımız devam etti. Son olarak ta, Hususen IHO Ebrar girişimiyle 30 çocuğu giydiren Orhan Kılıç, Musabeyli Müftümüz İsmail Çınar'ın girişimleri sonucu 25 çocuğu giydiren İstanbul'dan Sevgi Zenbil'e, Musabeyli Kuran Kursu hocalarının girişimi sonucu 70 çocuğu giydiren Mustafa Büyükkutlu ve eşi Vesile Büyükkutlu'ya Mahmudiye Vakfı Başkanı Gülsüm Sezen girişimleri sonucu Suffe İslam'i ilimler Merkezi öğrencilerine teşekkür ediyorum" dedi. - KİLİS
Haber Yayın Tarihi : 31.05.2019 04:21 Kaynak: İHA
Yahya Öztürk, Kilis, Yaşam
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