Son Dakika Haberleri: Suriyeli Yetim Çocuklara "Göçmenler Günü" Sürprizi

Suriyeli Yetim Çocuklara "Göçmenler Günü" Sürprizi

2 saat önce

Mersin'de, Suriye'deki iç savaşın mağduru yetim çocuklar için 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Suriyeli Yetim Çocuklara
Mersin'de, Suriye'deki iç savaşın mağduru yetim çocuklar için 18 Aralık Uluslararası Göçmenler Günü dolayısıyla etkinlik düzenlendi.

Mersin Valisi Ali İhsan Su'nun eşi Zeliha Su ve İl Göç İdaresi Müdürü Nalan Yetim, Suriye'de babalarını kaybeden çocuklarla ilgili çalışmalar yürüten Sahil Özgürlük Sandalı Derneğini ziyaret etti.

Su ve Yetim, çocuklara oyuncak ve çeşitli hediyeler dağıtarak, anneleriyle sohbet etti. Etkinlikte çocuklar için hazırlanan pastalar da kesildi.

Yetim, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ziyaretin, yapıldığı gün açısından anlamlı olduğunu belirterek, "Çocuklara, kadınlara ulaşabilmenin önemli olduğunu düşünüyoruz. Neşeli bir ortamdı, çocuklar eğlendi. Devletimizin elinin, onların üzerinde olduğunu bir kez daha hissettiklerini düşünüyorum." dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.12.2018 04:11 Kaynak: AA

Aralık, Mersin, Suriye, Güncel
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