Suriyeli yetim çocuklara iftar

HATAY (AA) – Suriye
Türkmen Meclisi tarafından Hatay
'da yaşayan Suriyeli yetim çocuklara ve ailelerine iftar verildi. Yayladağı
ilçesindeki Özgürlük Esintileri Geçici Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen programa yaklaşık 500 kişi katıldı.
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma yaptığı konuşmada Türkmenlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadığını söyledi.
Suriyelilere kapılarını açan Türkiye
'ye teşekkür eden Cuma, şunları kaydetti:
"Bizler eğer bu akşam bu iftar sofrası etrafında bir arada isek, bunu Türk Devletine, Türk Halkına ve Cumhurbaşkanı
Sayın Recep Tayyip Erdoğan
'a borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Suriye savaşının ilk gününden bu yana on binlerce Suriyeliyi, özellikle de Bayırbucak Türkmenlerini en iyi şekilde misafir edip ağırlayan özellikle Yayladağı halkına ayrıca teşekkür ediyorum."
İftara Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Ak Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen de katıldı.