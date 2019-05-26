Son Dakika Haberleri: Suriyeli yetim çocuklara iftar

Suriyeli yetim çocuklara iftar

4 saat önce

HATAY (AA) – Suriye Türkmen Meclisi tarafından Hatay'da yaşayan Suriyeli yetim çocuklara ve ailelerine iftar verildi.

Suriyeli yetim çocuklara iftar, System.String[]
HATAY (AA) – Suriye Türkmen Meclisi tarafından Hatay'da yaşayan Suriyeli yetim çocuklara ve ailelerine iftar verildi.
Yayladağı ilçesindeki Özgürlük Esintileri Geçici Eğitim Merkezi bahçesinde düzenlenen programa yaklaşık 500 kişi katıldı.
Suriye Türkmen Meclisi Başkanı Muhammed Vecih Cuma yaptığı konuşmada Türkmenlerle bir arada olmanın mutluluğunu ve sevincini yaşadığını söyledi.
Suriyelilere kapılarını açan Türkiye'ye teşekkür eden Cuma, şunları kaydetti:
"Bizler eğer bu akşam bu iftar sofrası etrafında bir arada isek, bunu Türk Devletine, Türk Halkına ve Cumhurbaşkanı Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a borçluyuz. Allah onlardan razı olsun. Suriye savaşının ilk gününden bu yana on binlerce Suriyeliyi, özellikle de Bayırbucak Türkmenlerini en iyi şekilde misafir edip ağırlayan özellikle Yayladağı halkına ayrıca teşekkür ediyorum."
İftara Yayladağı Kaymakamı Ömer Faruk Yüce ve Ak Parti İlçe Başkanı Doğan Gürlen de katıldı.
Haber Yayın Tarihi : 26.05.2019 09:30 Kaynak: AA
Yayladağı, Suriye, Güncel
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