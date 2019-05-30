Son Dakika Haberleri: Suriyeli yetim çocuklara iftar
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Suriyeli yetim çocuklara iftar

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğü ile SAR Yardımlaşma Derneği, Suriyeli yetim çocuklara ve ailelerine iftar verildi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Hatay İl Müdürlüğü ile SAR Yardımlaşma Derneği, Suriyeli yetim çocuklara ve ailelerine iftar verildi.
Merkez Antakya ilçesinde bir restoranda düzenlenen programa 200 yetim ve yakınları katıldı.
Kur'an-ı Kerim'in okunduğu programda sema gösterisi yapıldı ve yetimlere hediyeler verildi.
SAR Yardımlaşma Derneği Proje Koordinatörü Soha Abdulcelal, yaptığı konuşmada, iftar programıyla Suriyeli yetimlere moral vermekle beraber aynı zamanda Türk çocuklarla da kaynaştırmak istediklerini söyledi.
Abdulcelal, iftarda yetimlerle bir araya gelmekten mutluluk duyduklarını belirtti.
Suriyeli yetim çocuklara iftar
Haber Yayın Tarihi : 30.05.2019 09:50 Kaynak: AA
Antakya, Merkez, Hatay, Güncel
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