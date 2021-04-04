ŞANLIURFA - Suriyeli yetim kızlar, Hayrat İnsani Yardım Derneğiyle hayata tutunuyor - Son Dakika

Ülkelerindeki iç savaşta babalarını kaybeden Suriyeli kız çocuklar, Şanlıurfa'da Hayrat İnsani Yardım Derneğince açılan eğitim merkezinde hem eğitimlerini sürdürüyor hem de sıcak bir yuva ortamına kavuşmanın mutluluğunu yaşıyor.

Kentte yaşayan yaklaşık 450 bin Suriyeli misafirin ihtiyaçlarının giderilmesi için yetkililerin ve sivil toplum kuruluşlarının çalışmaları aralıksız sürüyor.

Özellikle Suriyelilerin ağırlıkta olduğu yetim çocuklara yönelik çalışmalarını sürdüren Hayrat İnsani Yardım Derneğince, önceki aylarda hizmete açılan yatılı yetim eğitim merkezi çoğunluğu Suriyeli 60 yetim kız öğrenciye yuva oldu.

Savaş mağduru çocuklar merkezde hem eğitim-öğretime devam ediyor hem de bilgisayar, İngilizce ve hafızlık gibi kurslara katılıp geleceğe hazırlanıyor.

"Aşçılık ve okul öncesi eğitim dersleri veriyoruz"

Derneğin Doğu ve Güneydoğu Bölge Koordinatörü Abdullah Toprak, AA muhabirine, "Yetime umut ol" projesi kapsamında bölgedeki yetimlere yönelik birçok projeye imza attıklarını söyledi.

Ayni ve nakdi yardımların yanında oluşturdukları merkezler aracılığıyla yetimlerin eğitim ve barınma faaliyetlerini de gerçekleştirdiklerini anlatan Toprak, şöyle konuştu:

"Yetim eğitim merkezlerinin pilot bölgesi olan Şanlıurfa'da 5 eğitim merkezimiz var. Yetim çocuklarımız bu merkezlerde, birçoğu üniversite mezunu hocalarımız nezaretinde hem eğitim-öğretimlerine devam ediyor hem milli ve manevi değerlerini öğreniyor hem de bilgisayar, Arapça, Türkçe ve hafızlık gibi birçok kurslarda eğitim alıyor. Geçtiğimiz günlerde yetim kızlarımız için 100 kişi kapasiteli yaptırdığımız yetim eğitim merkezimizi hizmete koyduk. Şimdilik bu merkezde pandemi dolayısıyla çoğunluğu Suriyeli 60 kızımız kalıyor, inşallah önümüzdeki günlerde bu sayıyı kademeli olarak arttırarak 100 kişiye kadar çıkartmak istiyoruz."

Toprak, merkezde kalan öğrencilere eğitimlerinin yanı sıra psikolojik destek de verdiklerini dile getirerek, her yönüyle bu kız çocuklarını geleceğe hazırladıklarını belirtti.

Merkezde kalan kızlara mesleki eğitimler de verdiklerini ifade eden Toprak, "Yine bu yetim çocuklarımıza gelecekte ayaklarının üstünde durabilmeleri için aşçılık ve okul öncesi eğitim dersleri veriyoruz. Buradan yetişen kızlarımız ülkelerine döndüğü zaman geleceğin Suriye'sini inşa etmek adına hazır olacaklar. Amacımız bu çocuklarımızı hem kendi gelecekleri için hem ülkelerinin geleceği için yetiştirmektir." dedi.

Toprak, yetim kızların kendilerini aile ortamında hissetmeleri için merkezde her türlü sosyal faaliyetin yapıldığına dikkati çekerek, "Amacımız bu çocuklarımızı kreş eğitiminden üniversite hayatına kadar himaye etmek ve onları hayata hazırlamaktır. İnşallah bu merkezlerin sayılarını arttırmak ve daha çok çocuğumuza destek vermek istiyoruz." ifadelerini kullandı.