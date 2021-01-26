- Suriyeli yetimler için yaptırılan briket evler tamamlandı- 154 adet beton çatılı briket ev ailelere teslim edildi - Son Dakika

- Suriyeli yetimler için yaptırılan briket evler tamamlandı

154 adet beton çatılı briket ev ailelere teslim edildi

AZEZ - Suriye'nin Azez kentinde yetimler için inşa edilen 154 adet beton çatılı briket evin yapımı tamamlanarak, törenle ailelere teslim edildi.

İnsani Yardım Vakfı, Irak Türkmenleri Adalet ve Yardımlaşma Derneği'nin desteği ile Suriye'nin Halep iline bağlı Azez ilçesi kırsalındaki Kefra kasabasında 90 adet, Tilalin bölgesinde 64 adet beton çatılı briket evin inşası tamamlanarak sahiplerine anahtar teslimi gerçekleştirildi. Anahtar teslim törenine Suriye Yerel Meclis Başkanları, İnsani Yardım Vakfı mütevelli heyeti üyeleri, çeşitli dernek başkanları katıldı. Dualar ve kurdele kesimiyle başlayan tören, ailelere anahtar teslimi ve gelen misafirler tarafından yapılan ev ziyaretleriyle son buldu. Anahtar teslim töreni sonrası, İhtimlat bölgesinde inşası başlayacak olan Zafer Ersoy İmam Hatip Okulu ve Ahmet Sarkurt Camiinin temeli de törenle atıldı.

Törende konuşan İnsani Yardım Vakfı Başkan Yardımcısı Hüseyin Oruç, "Geçen yıl bütün Türkiye'de Suriye'deki kardeşlerimiz için ev kampanyası başlatmıştık. Suriyeli kardeşlerimize çatı olalım demiştik. Allah'a çok şükür çok yoğun bir çalışma devam etti. Bugüne kadar 12 binden fazla ev tamamlandı, 7 bin evimizin inşaatı devam ediyor. Bugün özellikle de şehit aileler için yaptığımız biraz daha geniş olan bahçesi ve sokakları olan mevcut olan mahallelerin yanında bir mahalle şeklinde inşa edilen 154 adet evimizin teslimatını gerçekleştirdik. İnşallah bunlar şehitlerin bize emanetleri olan çocuklarımızın çok daha iyi ortamda yetişecekleri, çok daha iyi ortamda eğitim alacakları güzel mahalleler şeklinde oldular. Bunları bugün sahiplerine teslim ettik. Her biri gerçekten çok dua ediyorlar. Bu kış bitmeden 20 bin evi tamamlamış olacağız" dedi